De la misma otras figuras como Barbie Vélez, María Fernanda Callejón, Ximena Capristo y Aníbal Pachano, Mario Guerci es una parte de «Corte y Confección Conocidos«, el nuevo reality espectáculo de El Trece. Pachu Peña mandó adelante a su compañero con una miembro del programa: «El pasado día la llevó en motocicleta», comentó el actor.

Los participantes estaban charlando en el taller. El Bicho Gómez ha dicho: «Al que jamás lo vimos enojado es a Mario, ¿no?». Todos estuvieron en concordancia y el modelo respondió: «, en el momento en que me enojo, me fui. Por el momento no me ven mucho más. Pero aguanto bastante». Miriam Lanzoni aprovechó el instante para conocer si el actor se encontraba en pareja o no.

«La otra vez una amiga me pregunta: ‘¿Qué onda Mario? Es calladito’. Y le digo: ‘Tiene carácter, eh’», comentó. «Soy relajado», ha dicho . Después, añadió que se encontraba soltero. «Mis amigas preguntan todas y cada una. Me preguntaron qué ocurre si te escriben», contó Lanzoni. En ese instante, Pachu Peña interrumpió la charla para enviar adelante a su compañero.

«No deseo decir nada. Pero el pasado día la llevó en motocicleta a Matilda Blanco«, confesó el humorista. Mario Guerci respondió: «Bueno, tenía un casco de sobra». De todas formas, después mencionó que la historia no era alguna. «Afirmaron que llevé a Matilda en motocicleta y les proseguí el chiste pero evidente que no, chicos», ha dicho a la cámara. ¿Hay algo entre Mario y la jefe de taller?

En múltiples oportunidades, Matilda Blanco trató al modelo de versero. La semana anterior, le mencionó que el jurado le había regalado la nota. «¿Se expuso? Es un desastre, Mario, por el momento no puede versear mucho más. Le digo eso por el hecho de que ahora está, a conocer si se pone las pilas, Benito le obsequió la nota», le soltó. Además de esto, asimismo lo acusó de «hacerse el hermoso» en la rivalidad.