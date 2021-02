«Corte y Confección Famosos» fue la propuesta elegida por las autoridades de El Trece para competir con Telefe en la lucha por el rating. Si bien el reality de costura no está cosechando los mejores números, el programa conducido por Andrea Politti está plagado de momentos emotivos. María Fernanda Callejón, de gran presente en la competencia, se quebró en vivo hoy al recordar a su madre. La vedette presentó un modelo inspirado en su mamá que hizo emocionar a todos.

“Porque representa, ya dije la técnica… Representa muy bien a mi mamá, y se lo quiero dedicar a mi hermana, que me está mirando seguramente. Una mamá que fue jefa de familia como siempre hablamos con Anita (Martínez) y miraba figurines de Christian Dior. Ella amaba a ese diseñador como lo amo hoy yo. Y lo representó en su vestido y bailó el rock’n roll junto a mi padre, y lo valoro y lo quise representar. El pañuelo es de ella, las gafas son de ella, los guantes son de ella, y esta es mi mamá”, expresó la vedette.

Luego, Andrea Politti intervino para resaltar la emoción del momento: «Le pido al jurado que pueda ver la foto, que es el momento que ella está contando. Bienvenidos siempre los recuerdos, el homenaje y la emoción. Excelente. Gracias, María Fernanda, por la foto, por tu recuerdo y por tu homenaje a tu mamá», precisó la conductora. Luego de eso, se vino la devolución de los jurados: «María Fernanda, es una mujer que se la ve libre. Es una foto donde se los ve libres», comenzó diciendo Benito Fernández.

«Me gusta que puedas asimilar lo que ella te transmitió, que lo puedas reconocer hoy, acá, en esta pasarela. Pero tengo que evaluar la consigna. Me gusta la pollera como está cortada, el ruedo está casi bien, pero la realidad es que el top no está correcto, el escote es un poquito bajo para esa época. Está correcto y me gusta el look, que está brutal. Hoy para mí es un 7”, agregó el reconocido modista, tirándole flores a María Fernanda Callejón por su creación.

«Me gusta ese punto de partida, esa fuente de inspiración, que sea tu madre y el que hayas hecho un homenaje es muy válido. Me parece que nosotros contamos historias, es un poco nuestro métier. El atuendo tiene sus defectos, un poco lo que te decía Benito, quizás hubiera hecho una falda un poco más larga, porque así era en esa época, y los defectos que te dijo Benito del escote. Veo la foto y la inspiración, y están bien. Y coinciden además con el desafío, así que es un 6 para hoy”, agregó por su parte Fabián Zitta.