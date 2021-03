Dady Brieva estuvo como invitado en Los Mammones, el programa que conduce Jey Mammón por la pantalla de América. Pero lo que llamó la atenci´pn de todos fue que durante la emisión del programa, el actor chicaneó al conductor en reiteradas oportunidades.

Ácidas opiniones acerca del desempeño del conductor al piano y sobre su sentido del humor fueron algunos de las picantes indirectas que el actor despuntó. Ni lento ni perezoso, Jey supo ponerle un freno a la situación. “Hoy está hincha huevos como nunca Dady”, expresó.

Todo comenzó cuando el actor terminó de responder “Las 24 a las 24”. En ese momento, Jey le advirtió que Alberto Mateyco había dejado un mensaje para él. Pero, antes de pasar a escuchar al locutor, el presentador le explicó al actor que en unos minutos cantarían juntos, mientras él tocaba el piano.

“Vamos a ir al piano, a vos que te encanta esa idea”, adelantó. La respuesta del invitado no fue la esperada. “¿Por qué tocás el piano?”, cuestionó el humorista. “Porque me gusta”, respondió el conductor, quien aprendió música en un conservatorio. “¿Y por qué no aprendés?”, picanteó Dady. Al respecto, el presentador retrucó contundente: “Ah. Además de humorista sos forro”.

“¡No! Perón decía que no había cosa peor que un bruto con inquietudes. Bueno, lo que pasa es que a mí se me da por el charango y después tengo un saxo. Sé tocar, pero no sé tocar bien, al menos no como yo quisiera”, continuó explicando el humorista.

Pero eso no fue todo. El artista y militante peronista retomó el comentario sobre las cualidades musicales. “¿A vos te molesta no saber tocar bien el piano?”, inquirió Dady. “No, porque toco bien”, insistió el conductor. “¿Y lees música?”, volvió a cargar el entrevistado. “Sí ¿Algo más?”, preguntó Jey. “Pero te molestaste”. “Sí, claro que me molestó. Te lo estoy diciendo”, determinó el conductor. Y luego añadió: “¡Toco bien el piano y me decís que toco mal!”.

Acto seguido, el humorista manifestó: “Lo que pasa es que yo a vos te tengo como a otra cosa. Como un comunicador que dice desde las tripas lo que siente”. En eso, Jey acotó: “Con el piano también se pueden decir muchas cosas”. “Hasta ahora no te vi”, sentenció el santafesino.