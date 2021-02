Belén Francese se casó el pasado 28 de diciembre con el empresario mendocino Fabián Lencinas, y partieron de luna de miel a República Dominicana.

En estos días, la actriz ha posteado fotos en la playa, mostrando feliz su pancita de embarazada. Además, fiel a su estilo quiso compartir con sus fans un picante percance que tuvo en el comedor del hotel en el que la pareja se está hospedando.

“¡Ahora entiendo porque me miraba todo el mundo! Y yo creyéndome que estaba diosa!”, comentó la poetisa al pie de una publicación cuya imagen mostraba un profundo tajo en la parte de atrás de su vestido.

“OMG (Oh my God) No solo crece la panza”, agregó, recibiendo gran cantidad de likes y comentarios confidentes de sus seguidores que como siempre celebraron la frescura y el humor de su ídola.

Mientras Francese sigue disfrutando sus días en las paradisíacas playas de Bayahíbe y de la Isla Saona en la República Dominicana, país ubicado en el Caríbe; se prepara para ser mamá de un varón.

“Bebito ya grabo un streaming de teatro, fue a programas, estuvo en el casamiento de los papás de joda, viajó por el interior del país, salió del país, fue a la playa, la pileta, hamacas, navegó bien apasionado, aventurero y muy inquieto que ya lo notamos cómo los papás”, expresó Francese en estos días.