Ivana Nadal se encuentra en el foco mediático desde hace un tiempo. Desde que la modelo dijo unos singulares dichos sobre el uso del barbijo, ha sido el punto de mira para muchas figuras públicas. Mica Viciconte aseguró que la daba “vergüenza” y Ángel de Brito expresó que “de estas ignorantes está plagado el planeta”. Ante estos duros juicios, Nadal lanzó un polémico palito contra aquellos que la critican “No es mi responsabilidad”.

Con una fotografía de un célebre cuadro del pintor renacentista Miguel Ángel y la frase: “La versión de mí que creaste en tu mente, no es mi responsabilidad” se excusó frente a sus críticos. Hace poco, la influencer lanzó un intenso discurso, a través de sus historias de Instagram, donde habló sobre lo que pasó. “Si ustedes me están p** a mí porque tuvieron a un familiar con Covid-19 y falleció. Primero se están enojando, y segundo están poniendo el foco en el lugar equivocado. No es ni tu culpa ni la mía, porque nosotros obedecimos al sistema”, expuso la mediática.

“La desinformación masiva, la contaminación visual te impone la idea de que vos tenés la culpa de si algún familiar se enfermó, cuando vos habías ido a comprar o a tu laburo, como si fueras un terrorista. Es gripe, chicos. Es una gripe que si vos ya tenés otros problemas físicos, una enfermedad previa, si desarrollaste algo en cuarentena por usar el maldito barbijo, te va a hacer peor. Al 99% de las personas les dio como simples síntomas de gripe. Mi viejo tuvo covid y tenía fiebre y dolor de cabeza. ¿Se contagió toda la familia? No, chicos, yo lo fui a ver y no me pasó nada”, agregó.

Además, Ivana Nadal afirmó: “Si vos no te dejás de maltratar, te vas a enfermar, vas a atraer enfermedades, vas a generar enfermedades en tu interior”. Junto con estas palabras expuestas en una filmación escribió un mensaje como acompañante: “¿POR QUÉ INSISTO? Porque yo estuve en tu lugar, porque yo tampoco entendía UN CARAJO, como podía ser que NUNCA ME HABÍA DADO CUENTA QUE ME ESTABAN DOMESTICANDO Y EN LUGAR DE LIBERARME DE AHÍ, TRABAJABA PARA ELLOS Y no, no estoy hablando de los medios de comunicación (sic)”.

“¡¡Ellos son solo un canal por el que ABSORBEMOS MIEDO Y DESINFORMACIÓN por elección PROPIA!! Hablo del trabajo en contra mío que hacia, dándole PODER a lo que ‘no dicen’ que tenemos que SER, SENTIR, PENSAR, HACER, CREAR. Es una locura. Solo vengo a dejarte este mensaje acá, en MI CANAL, en MI red social, con MI opinión sobre lo que YO VIVO, CREO Y EXPERIMENTO (sic)”, cerró Ivana Nadal.