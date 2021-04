Como una de las celebridades más populares dentro del reality del momento, “MasterChef Celebrity 2”, Alex Caniggia se posiciona en el foco mediático. Sus 1.4 millones de seguidores están expectantes, en cada programa, a ver nuevo contenido sobre sus cruces con Germán Martitegui, Cande Vetrano o el resto de sus compañeros. Asimismo, lo están en las redes sociales, donde lanza indirectas muy directas que acaban con la paciencia de sus rivales. En este contexto, el polémico participante del show enmudeció las redes: «Pura fibra».

El hermano de Charlotte se mostró con poca ropa frente al espejo de su baño y expresó: “Entrenamiento terminado. El pu** amo 69. Pura fibra”. Lejos de quedarse ahí, creó un nuevo video en Tik Tok para que sus fans puedan realizar filmaciones con su voz. ¿Habrá muchos que repliquen su comportamiento? A menudo, la celebridad utiliza sus perfiles sociales para mostrar cómo avanza su cuerpo con el entrenamiento o, como adelantábamos antes, enviar indirectas a sus oponentes.

Lo cierto es que sus filmaciones ostentosas, sus comentarios dirigidos a los ‘barats’ y sus constantes ataques en la red, parecen haber cansado a algunos de sus compañeros de reality que ya han empezado a pronunciarse. Recientemente, Alex Caniggia tuvo un duro cruce con Vetrano al aire que acabó con el gesto del dedo mayor por parte de ambos.

En una entrevista con “La Peña de Morfi”, la actriz envió una fuerte advertencia al hijo de Mariana Nannis: “Yo no había visto el ‘fuck you’. Cuando me dijeron que me lo había hecho, respondí: ‘¿Qué?’. Es un gesto horrible pero yo no soy resentida. Él piensa que nos va a limpiar a todos, pero no va a ser tan fácil. Pobre, dejalo que piense así”. Cuando le preguntaron qué le diría a Caniggia si lo tuviera delante, la intérprete le hizo el mismo gesto con el que él comenzó el enfrentamiento.

Otra relación que cada vez está más tensa en las cocinas de “MasterChef Celebrity” es la del concursante con Martitegui, de quien se ha burlado en diferentes ocasiones. El jurado le ha respondido en diferentes ocasiones. ¿Le costará el concurso su forma de manejarse o le hará ser el gran ganador? Por el momento, sus publicaciones tienen una gran repercusión en las redes, ¿continuará así durante lo que queda de programa? Solo puede quedar uno, ¿será Alexander el ganador?