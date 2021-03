El exministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, aseguró que la designación de Martín Soria como remplazo de Marcela Losardo en la cartera de Justicia es una “avanzada” del kirchnerismo para “llevar a cabo una reforma constitucional” de hecho en la Argentina.

“El kirchnerismo es un movimiento político que piensa que en el momento en que gana las selecciones se convierte en all de hecho: el poder, el Estado y todos le pertenecemos”, ironizó Finocchiaro en afirmaciones al programa El períodico de Leuco, del canal LN+.

Con en comparación con ascenso de Soria como ministro de Justicia, el exfuncionario de Mauricio Macri mantuvo que “va a ser una anécdota en la historia argentina, pues han escogido a alguien que no tiene prestigio para perder”, y en ese sentido sentenció: “Lo que procurarán llevar a cabo es no solo sacar jueces y poner peones propios, sino más bien asimismo procurarán llevar a cabo una reforma constitucional por vías en verdad yendo por los jueces, por la Corte y por los contrarios”.

“Esta avanzada populista que comenzó en 2019 hay que pararla en este momento en las urnas, por el hecho de que sino más bien va a ser realmente difícil que haya 2023 en concepto de la Constitución y vamos a tener una sátira de país como las de (Hugo) Chávez y(Nicolás) Maduro en Venezuela”, expresó categóricamente.

También, Finocchiaro no vaciló en estimar que “este tercer gobierno de Cristina Fernández se identifica por no tener los mínimos pruritos que mantuvo hasta 2015, pues la vicepresidenta no va a cometer ese fallo. En el momento en que afirma ‘voy por todo’, lo va a hacer sin importar un mínimo ningún freno inhibitorio”.