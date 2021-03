Los príncipes Harry y William, a lo largo de la boda del duque de Cambridge. (Fotografía: AFP).Por: AFP

Después de las acusaciones de Meghan Markle y Harry contra un miembro de la familia real británica por discriminar a su hijo Archie, el príncipe William salió a denegar que desde la Corona haya habido reacciones racistas.

“Por supuesto que no somos una familia racista”, aseguró el duque de Cambridge, a lo largo de una visita a una escuela en el este de Londres. Así mismo, William se transformó en el primer miembro de los Windsor en contestar de forma verbal sobre lo que afirmaron su hermano y su cuñada en la entrevista con Oprah Winfrey.

En el momento en que le consultaron si había hablado con Harry, el duque de Cambridge respondió que no, pero que tenía pretenciones de llevarlo a cabo en algún instante.

La reina Isabel II había puesto su firma en un artículo oficial del Palacio de Buckingham en el que recalcó que la familia real está “apenada” por la situación. “Las cuestiones raciales planteadas por el duque y la duquesa de Sussex son alarmantes y van a ser abordadas por la familia en privado”, expuso el artículo firmado por la reina Isabel II.

Por su parte, asimismo procuró lijar asperezas con los duques de Sussex. “Harry, Meghan y Archie siempre y en todo momento van a ser integrantes muy estimados”.

Qué le ha dicho Meghan Markle a Oprah Winfrey

Harry y Meghan charlaron de todo: desde los datos de un desplante racista que recibió Archie por la parte de un integrante de la realeza no reconocido y una discusión hasta las lágrimas con Kate Middleton, hasta los pensamientos autodestructibles de la duquesa de Sussex.Play Vídeo

“No sé de qué manera aguardan que tras todo este tiempo todavía permanezcamos mudos si la monarquía conserva falsedades sobre y corremos el peligro de perder cosas. Bueno, ahora se perdió bastante. Es verdaderamente liberador tener el derecho y el privilegio, en cierta manera, de decir, ‘sí, estoy dispuesta para charlar’”, lanzó Meghan.

Asimismo contó que su hijo Archie fue discriminado por la Corona. “En los últimos meses de mi embarazo me afirmaron que nuestro hijo no iba a recibir seguridad. Como no le iban a ofrecer el título de Príncipe no le daban seguridad. no habíamos desarrollado esa monstruosa maquinaria a lo que nos rodea, precisaba estar seguro. El primer integrante de la familia real de color no recibió un título. Y se mencionó que fue nuestra resolución, pero no lo fue”, descubrió.

De qué forma fue la riña entre Kate Middleton y Meghan Markle

La exprotagonista de la serie Suits asimismo confirmó un trascendido que dio vueltas por todas partes sobre una discusión con Kate Middleton. Aparte de admitir que existió un cuestión entre las dos, sin ofrecer muchas precisiones del episodio aseguró que la duquesa de Cambridge la logró plañir.

Siempre y en todo momento se charló de que había sido Middleton la que había llorado tras la riña que, en teoría, había iniciado Meghan. Pero, según la versión de Markle, fue del revés. “Todos en la institución (por la Casa Real) sabían que no era cierto. Ocurrió todo lo opuesto. se excusó, me trajo flores y se responsabilizó de ahí que”, aseveró.

El combate entre las dos se dio a lo largo del ensayo del bautismo de Archie. La discusión fue poco tiempo antes que los duques de Sussex tomaran la determinación que los llevó a mudar de vida de forma extremista. “No pienso que sea justo para ingresar en datos pues se excusó. La excusé. Jamás hubiese amado que eso saliese a la luz, más allá de que sucedió”, mantuvo.