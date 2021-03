Si bien faltan 4 días para el partido, toda la semana previo al Superclásico se considera como anterior. En tanto que no es algo mucho más en el fútbol argentino, ya que se combaten 2 de los equipos mucho más esenciales del país. “El que desea ganar”, expresó Gallardo sobre lo que debe realizar el grupo que desee llevarse los tres puntos que están en juego. Y además de esto explicó cuál es la única fórmula que hay para garantizar la victoria. Algo que River precisa poner en práctica tras la dura derrota frente Argentinos.

“Estaría bien, en lo que son los espacios libres, y si se sostienen algunos protocolos. Con tantas manifestaciones que se brindaron en este tiempo, me parecería injusto charlar de que un deporte al aire libre no se logre jugar con gente”, arrancó el entrenador de River en una entrevista que le concedió a TN. Hay que rememorar que el Muñeco durante el día de ayer recibió el premio Konex de Platino al mejor entrenador de la década del fútbol argentino. Y al finalizar, fue abordado por los medios.

Por otra parte, el técnico repasó lo que fue la caída de su escuadra frente al Bicho de la Paternal. Un partido extraño. Por el hecho de que se confrontaron 2 equipos con realidades muy diferentes. Puesto que por una parte se encontraba uno que venía de ser vencedor, y del otro, estaba un grupo que no sabía lo que era agregar tres puntos. “Fue durísimo. Alén del resultado final, fue un partido muy cerrado que pudimos haberlo ganado. Pues tuvimos 4 o 5 ocasiones clarísimas. No pudimos transformar, y el contrincante nos logró un golazo que está fuera de contexto, con el partido cerrándose”, manifestó.

Y al instante de investigar el acercamiento frente Boca, el Muñeco comprende que es un acontecimiento particular. “Es un partido que todo el planeta desea ver, alén de si es seguidor o no. Juegan 2 de los equipos más esencial del país, y también procurarán medir sus fuerzas en esta copa que jugamos”, sentenció. El cruce entre ámbas escuadras va a ser el interzonal de la fecha 5. Dado a que la Copa de la Liga Profesional está dividida en 2 zonas, y en todos y cada día se busca desarrollar un tradicional. Algo que no pasa siempre y en todo momento por el hecho de que no todos y cada uno de los clubes distribuyen división con su máximo contrincante.

¿Cuál es la fórmula para ganar? Hay una, y es bastante fácil. Tanto que se conoce desde el momento en que decidió rodar por vez primera una pelota en un campo de juego. “El que desee ganar, debe agredir bien y defenderse bien, es de esta forma el fútbol”, acabó Gallardo al ofrecer un corto palpito sobre lo que se va a venir el domingo próximo a las 18 horas, en la Bombonera. Lo defensivo es algo que River va a deber cambiar un tanto, si no desea padecer incidentes durante los 90 minutos.