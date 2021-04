A inicios de los ’90, Cris Morocha condujo un exitoso programa que estuvo al aire a lo largo de 4 años sucesivos: Jugate Conmigo. El período que se dedica al público joven se transformó en un semillero del que brotaron múltiples figuras que entonces tuvieron una larga trayectoria en televisión: Luciano Castro, Michel Brown, Romina Yan y Hernán Caire, entre otros muchos.

En este momento, a 30 años del debut de aquella iniciativa de diversión, sus personajes principales se reencontraron y llamó la atención el rencuentro entre Luciano Castro y Carla Méndez, la única miembro de Jugate Conmigo que continuó en el software desde el principio hasta el desenlace.

En aquel instante, la joven uruguaya estudiaba diseño de indumentaria y halló en el período el espacio perfecto para dar sus ideas. Por consiguiente, en las últimas temporadas Carla se desempeñó tras cámaras. Hoy en día, ella es la jefe de vestuario de El Nueve, y además de esto trabaja aconsejando a diferentes fabricantes.

Precisamente, a lo largo de una producción de fotografías para un emprendimiento para el que trabaja Carla es que se causó el rencuentro con Luciano. “El tiempo pasa y él está cada días un poco más bueno”, escribió la diseñadora en el apartado de las imágenes que compartió en su cuenta de Instagram.

Hace cierto tiempo, en una entrevista lanzada por LA NACION, Carla contó qué fue lo que la llevó a mantenerse tras las cámaras y por qué razón no le agrada charlar sobre su paso por Jugate Conmigo. “Yo ahora había decidido que no deseaba proseguir haciendo un trabajo enfrente de cámara, pero que me encantaba el medio y más que nada expresarme a través de el vestuario y la tendencia. Absolutamente nadie me tomaba seriamente, mandaba currículos para ser vestuarista y me ofrecían el papel de notera. Comencé con la carrera de diseño de indumentaria en la UBA, pero precisaba trabajar conque como absolutamente nadie me contrataba volví a realizar cámara en Cablín y un programa de Telefe que se llamaba Infómanas. Recuerdo que deseé ingresar como asesora de imagen y vestuario en Mar de Fondo, el software de Alejandro Fantino, pero me acabaron tomando de notera. Fue mi último trabajo de ese estilo, pero años después retorné para hacerme cargo del vestuario de TyC Sports”, recordó.

Y aclaró: “No me agrada charlar de Jugate… pues fue una época muy hermosa en mi vida, pero que después se volvió una carga de la que me costó despegarme. Y en el momento en que debo rememorar a Romina Yan, que fue y todavía es mi amiga, no quisiese que absolutamente nadie piensa que le estoy sacando rédito a eso”.