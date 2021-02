Boca viene se conseguir la última Copa Diego Maradona, razón por la cual todo debería ser calma y tranquilidad. Sin embargo, los escándalos no para de aparecer, y para colmo el rendimiento del equipo adentro del campo de juego está lejos de ser el deseado. El empate contra Gimnasia fue un nuevo golpe, y todo podría terminar con la partida de una figura de peso en el plantel. “Está pensando en irse”, lanzaron en F90, programa de ESPN.

El debate comenzó a calentarse, tratando todo lo que tiene que ver con la merma de rendimiento del Xeneize, enfocándose en el Consejo de Fútbol, que se encarga de armar el plantel. Luego se evaluaron las responsabilidades de los jugadores y el cuerpo técnico, y es acá donde el Cholo Sottile quiso hacer foco, ya que se animó a lanzar un dato, el cual previamente aseguró que “no lo tenía chequeado”, pero que igualmente lo aportó como dato.

“Voy a tirar sobre la mesa un rumor y no una información. El rumor en Boca es que Russo está pensando en irse. Lo tiro porque marca el clima y no porque sea algo que va a suceder”, sentenció el periodista. No es la primera vez que se habla de la posible partida del entrenador. De hecho semanas atrás se había comenzado a hablar sobre un descontento claro de Riquelme, e incluso que ya había contactos por ejemplo con Guillermo Barros Schelotto.

Hablando sobre lo que será el futuro de Boca y si es posible salir de este pozo en el rendimiento general, para Sottile será muy complicado mientras el “clima” sea tormentoso. “Cuando se rumorea que Russo está hablando con los ayudantes y unos dice vámonos y el otro dice vamos a quedarnos. Desde ese lugar el clima de construcción es muy complejo”, explicó el Cholo, que luego dio un dato chequeado, sin especulación.

“Esto ya es información y es que los jugadores empezaron a filtrar quejas. Russo no es mi viejo, pero si lo fuera le hubiera dicho ‘pa, a casa, 64 años… tenés que estar tranquilo’”, concluyó el panelista. Lo cierto es que por el momento no hay un dato claro que de cuentas de una posible salida del entrenador. Lo concreto es que hay una situación tormentosa en Boca que se acentúa con el flojo nivel del equipo y con relaciones que empiezan a romperse.