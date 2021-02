Matilda Blanco, la presente jurado de la novedosa temporada de Corte y Confección Conocidos, sorprendió a todos sus fieles en las comunidades al postear una imagen al filo de la censura.

A sus 53 años, la estilista impactó en Instagram con una imagen al filo de una piscina que dejó poco para la imaginación. “Mi hora preferida. Toda la energía”, comentó al pie de fotografía, tras verse con una enana biquini y en en topless.

De forma rápida, el posteo cosechó mucho más de 22 mil “me agrada” y cientos de comentarios alagando su figura. “Diosa”, le comentó Anita Martínez; “ah bueno, bomba”, lanzó Guido Záffora; al paso que Barbie Simons, reaccionó a su posteo con emojis de fuegos.

Tengamos en cuenta que en los últimos días, el reality de eltrece protagonizó su primera polémica. Tras una dura semana con puntajes bajos y un fuerte cruce con el jurado, Nora Cárpena decidió ofrecer un paso al costado y dejar el certamen.

“Sentí que no me trataron bien, pero no fue un tema de notas, comprendo que no soy Coco Chanel. Pienso que tratan mejor a los hombres que a las mujeres. Si sos prominente, rubio y de ojos celestes (en referencia a Mario Guerci) te ponen buena nota. Verónica de la Canal asimismo te pone bajas notas, pero te charla de otra manera, pienso que a los señores no les caía bien”, opinó la actriz en dialogo con Los ángeles de la mañana.

Entonces, aclaró que fue quien decidió bajarse. ” no digo que no me pongan nota baja, pero que sean un poquito més agradables. sabían que me iba de ahí que no me salvaron. La salvaron a Adriana (Salgueiro)”, señalo.