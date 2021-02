Luego de protagonizar grandes polémicas, ya sea por la aparente traición a Nati Jota o por las fuertes declaraciones sobre diferentes enfermedades mentales, Ivana Nadal disfruta de un buen momento. Desde hace semanas comenzó una travesía por diferentes lugares del mundo en compañía de su novio Bruno Siri y su mejor amiga Josefina. En las últimas horas, la exconductora compartió un sensual video en la pileta del hotel donde se hospeda.

Como es habitual, Nadal comparte distintas postales de su viaje en su Instagram, tanto de los paisajes que tiene para ella hasta las comodidades que tiene en el lugar donde está instalada. De hecho, hace unos días compartió una imagen donde tomaba sol completamente desnuda en la terraza. Ahora la morocha se animó a bailar en la pileta del hotel como modo de despedida. «Te voy a extrañar», escribió en la historia.

A pesar de su alegría, Ivana Nadal no ha dejado de declarar su amor por su novio ni de expresar lo mucho que lo extraña. De hecho, en el día de ayer compartió un tierno post hacia su prometido. “Y estoy enamorada de ÉL. De mi COMPLEMENTO. De todo lo que eso representa. Cada segundo que comparto en su camino y él en el mío. Es un placer inmenso crecer de tu mano”, describió en las primeras líneas.

En otros renglones añadió: «Sos todo eso que siempre soñé, pero no entendía si podía ser REAL. Gracias, siempre gracias. Por entregarte al 100% sin casi considerar conocernos, y confiar en el camino del AMOR sincero y real. Sin miedos, sin suposiciones. Con diálogo y compasión. Te amo mi amor, de verdad para siempre». Como era de esperarse, Bruno respondió: «Sin palabras negra! Lo dije y lo voy a seguir diciendo, sos mi sueño! Gracias, te amo para siempre».

Es tanto el amor que siente Nadal por Siri, que en las últimas horas le dio una sorpresa enorme. Con la complicidad de un amigo en común, la modelo le regaló un viaje a su pareja para que vuele a México y todo quedó registrado en las redes. “¿Vos me estás jodiendo?” Na, na, na. No entiendo nada, mi amor”, dijo Bruno. “Perdón a todos los que panifiqué algo en Chaco jajajajaja! Nunca me pasó algo así! Te amo negra de mi vida @ivinadal”, escribió.