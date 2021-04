Este domingo, Gianinna Maradona rompi el silencio en internet después de los mltiples comentarios de romance con Daniel Osvaldo. La hija del Diez lanz concluyente posteos para aclarar los muchos y en uno afirm: “En ocasiones no me importa mi opinin… Imaginate la tuya“. Así, la dupla eligi no ocultarse milésimas de segundo y pese a no precisar la naturaleza del vnculo, decidieron verse contentos.

A lo largo de este fin de semana largo, Gianinna acompa a Daniel en un espectáculo de la banda que lidera el exfutbolista y compartieron ciertas postales de su estada en San Martn de los Andes.

Tras el espectáculo, el ex- goleador de Boca se ubic en un VIP al lado de la hermana de Dalma, y estuvieron tan relajados que l se sac la remera para estar milésimas de segundo cmodo.

Adems, la pareja pues, cada uno de ellos por su parte, con un mural homenaje a Diego Maradona all en el sur. Gianinna se fotografi al lado de su hijo, Benjamn con el tributo que le hicieron a su padre. El honor de llevar tu apellido para toda la vida, seal. Por su lado, Osvaldo comparti a travs de las stories sus fotografías con el homenaje a Diego, escogiendo no posar al lado de su novia. Hola, D10s, escribi. Te amo, escribi en otra postal del mural.