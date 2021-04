Pablo Escobar, el jefe del narcotráfico más conocido alrededor del mundo y también el terrorista que atemorizó a Colombia entera, fue el fundador y líder en solitario del Cartel de Medellín. El apodado “Patrón del Mal”, fue en su momento el criminal más rico de la historia, dejándole a su familia una cuantiosa cantidad de dinero tras su muerte. Sin embargo, la familia despareció completamente del ojo público sin dejar rastro alguno ya que cambiaron sus nombres y huyeron a Alemania donde se les negó la entrada, aunque finalmente fueron aceptados en Argentina.

La esposa del fundador del cartel de narcotráfico más famoso, María Victoria Henao ahora llamada María Isabel Santos Caballero se convirtió en empresaria inmobiliaria. Durante seis años la familia vivió de forma anónima hasta que en 1999 las autoridades argentinas se dieron cuenta de quienes era realmente provocando que María se fugara con sus ganancias. Luego de ser descubierta, la mujer fue encarcelada durante dieciocho meses en el año 2000. Aunque finalmente las autoridades no pudieron vincular sus fondos a actividades ilegales por lo que fue liberada.

El hijo de Pablo Escobar, Juan Pablo, se licenció en arquitectura en Argentina y cambió su nombre a Sebastián Marroquín. El joven diseñó una línea de ropa orgánica que vende jeans y camisetas estampadas. Sorprendentemente, la línea de ropa se llama Escobar Henao y usa fotos y documentos impresos de su padre en la ropa. Su empresa ha crecido enormemente haciéndose popular en varios lugares como México, España y Austria; sin embargo el empresario decidió que jamás vendería en Colombia. El joven Escobar, tenía la esperanza de que la línea de ropa pudiera convertir una oscura historia familiar vinculada al narcotráfico en un momento de reflexión y paz.

A pesar de las numerosas infidelidades de Pablo Escobar hacia su esposa, María siguió estando a su lado y apoyándolo. Cuando surge la pregunta frecuente de ¿Por qué el cartel de Cali no mató a la familia de Escobar luego de su muerte? la sorprendente respuesta que surge de distintos referentes del hampa suele ser, que se debe a que Integrantes del Cartel de Cali y otros capos narcos tomaron a la mujer como ejemplo, reproduciéndole las grabaciones de conversaciones de María con Pablo para sus esposas para así enseñarles cómo debe comportarse una mujer.

Imagen: Infobae

La actitud de María con su esposo resultó ser la razón por la que el Cartel de Cali no mató a la familia Escobar después de la muerte de Pablo. Sin embargo el cartel si exigió millones de dólares por reparaciones causadas por la guerra de Escobar contra ellos. María incluso negoció la vida de su hijo al garantizarles que no buscaría venganza contra el cartel y al asegurar que no participaría en el tráfico de drogas.