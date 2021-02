Mirtha Legrand cumple el día de hoy 94 años, pero para la estrella de la televisión nacional va a ser una fecha bastante especial. Va a ser el primero que festejará sin la presencia su hermana gemela, fallecida el 1° de mayo del año pasado.

“Es una fecha triste, es un día un tanto melancólico para mí. No está Goldy, mi otra mitad. Estuvimos toda la vida juntas, indivisibles. No hay instante en que no la recuerde: en las madrugadas lloro pensando en “, expresó Legrand en dialogo con La Nación.

Tengamos en cuenta que la edad de la estrella dejó de ser una infidencia en el momento en que el sábado 4 de agosto de 2018, día que se emitió emitió el software aniversario por los 50 años de Comiendo con Mirtha Legrand, en el momento en que dedicó unos minutos para ofrecer por terminado un tema tabú. Aquella noche confesó su edad.

Rosa María Martínez Suárez nació en la localidad de Villa Cañás, Santa Fe, el 23 de febrero de 1927. La lucidez con la que encaró todos estos años en la televisión le proporcionan una juventud excepcional para alguien de su generación. Con la experiencia conseguida en 52 temporadas de su emblemático programa de televisión aprendió como pocos el pulso y los tiempos de una charla.

De esta manera, su nombre siempre y en todo momento formará una parte de trascendidos y polémicas. El viernes último circuló un fuerte rumor que aseguraba que un equipo sanitario del Gobierno de la Localidad asistiría a su casa para aplicarle la vacuna para el coronavirus.

misma se ocupó de desmentir tal afirmación. “La vacunación VIP me semeja una vergüenza, verdaderamente. Que ocurra eso en la Argentina es vergonzoso. No comprendo como absolutamente nadie advirtió a quien correspondía que eso no se debía realizar, que era inmoral. A absolutamente nadie se le ocurrió frenarlo a tiempo, que es lo que debían haber hecho. Absolutamente nadie ha dicho: ´Aquí no se vacuna a absolutamente nadie con permisos´. Tristemente, no fue de esta manera”, manifestó.