Si bien Miguel Ángel Russo aún no confirmó el once titular de Boca y esperará hasta último momento para hacerlo, todo indicaría que la línea de 3 se mantendrá, por lo tanto el once seria el siguiente: Andrada; López, Izquierdoz, Rojo; Capaldo, Medina, Campuzano, Fabra; Maroni; Tevez y Villa. Es decir tanto el capitán del equipo como Marcos Rojo se encuentran disponibles y jugarían desde el arranque.

Pero enfrente, el rival si bien hasta ahora no viene realizando una buena campaña en la Copa de la Liga, sabe cómo complicar al equipo de Russo, hasta el punto de que fue Talleres quien propició la primera derrota del segundo ciclo del actual entrenador Xeneize. Fue el 15 de noviembre del 2020 por la 3° fecha de la primera fase de la Copa Maradona, en donde la “T” se llevaría los tres puntos por 1 a 0 en La Bombonera.

Para dar contexto, Boca volvería a jugar contra Talleres en Córdoba por aquel campeonato y empataría 0 a 0, por lo tanto está claro que será un partido donde no importa como estén jugando ambos equipos, los dos saldrán en búsqueda de la victoria. Además, en aquella derrota en La Bambonea el Xeneize sufrió dos expulsiones, la cuales siendo justos vienen siendo bastante regulares en el equipo de Russo.

¿Volverá Nahuel Tenaglia?

Uno de los jugadores donde estarán puestas las miradas será Nahuel Tenaglia, lateral derecho que hizo inferiores en Boca y quien de hecho estuvo muy cerca de arribar al club el último mercado de pases. Lamentablemente el conjunto cordobés pidió demasiado al Xeneize según los rumores y el traspaso se cayó, pero al parecer el Consejo de Fútbol volverá a ir a la carga por él en junio.

Aun así eso claramente depende de sus rendimientos. La posición de lateral derecho es una zona que Boca tiene como objetivo prioritario a reforzar de cara a futuro. En principio Julio Buffarini no seguirá en el club a pesar de los últimos rumores sobre su posible renovación, y Nicolás Capaldo podría jugar en dicho lugar del equipo pero no como titular acorde a la opinión de los fanáticos en redes, sino más bien como un suplente detrás de alguien de mayor experiencia.