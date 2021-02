La recomendación de el día de hoy entre los más destacados coches utilizados publicados en Napsix, se relaciona con un ícono de los automóviles 4×4 con lo último de la tecnología de la temporada.

Hablamos de un Hyundai Galloper modelo 2000, por supuesto con tracción integral y con siete asientos. La peculiaridad de esta unidad es que posee un motor Hyundai Turbo Diásel 2013 con solamente 143.000 km.

Novedades Similares

Afirma la descripción del aviso: “Hyundai Galloper año 2000 con motor original Hyundai Turbo Diésel 2013. Inigualable como se ve en las fotografías, única por su estado, lista para gozar y para realizar turismo. Motor con 143.000 kms realmente bien mantenido. Batería y tren delantero nuevos, cubiertas Bridgestone con 70% vida útil. Siete asientos. Se incluye porta equipaje de techo con bolso impermeable a la medida, defensa, estribos y luces socorrieres. Documentación en orden, lista para transladar. Acepto permuta menor valor coche/camioneta solo en increíble estado”.

El valor de la Hyundai Galloper es de 900.000 pesos. En este backlink es viable ver el aviso original de Napsix donde hay mucho más datos, fotografías y el contacto del dueño.

AVISO LEGAL

MDZ En línea no es el dueño del automotor calificado como “Utilizado del día”, no posee posesión de , ni lo proporciona a la venta; no participa en el perfeccionamiento de las operaciones efectuadas entre los clientes de napsix.com, tampoco en las condiciones por estipuladas para exactamente las mismas. Tampoco ha recibido contraprestación alguna para la publicación de un automotor como “Utilizado del día”. La publicación de un automotor como “Utilizado del día” no garantiza su vida, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad, ni importa declaración alguna en ese sentido. Atento a esto, MDZ En línea no es responsable respecto de la presencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad del “Utilizado del día”.