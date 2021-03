Hace un par de días, se conocieron detalles del regreso de Juana Viale a la televisión. El sábado 27 de marzo, la actriz reaparecerá al frente de La Noche de Mirtha.

Para el comienzo de la nueva temporada, Juana hará un musical junto a Martín Bossi y salieron a la luz imágenes de los ensayos. Este jueves, se viralizó un video en el que se ve a la dupla haciendo una coreografía en una avenida y en un momento empiezan a discutir.

“¡Te perjudicas!”, grita Bossi. “¡Te perjudicás vos! No voy a seguir”, le responde Vioale. “Yo nací para bailar, no me faltes el respeto”, retruca el humorista. Mientras están peleando a los gritos en la calle, se les acerca una persona que al parecer es un fotógrafo. “Vino la prensa”, dice el imitador. “Lo llamaste vos. Te encanta la prensa”, le contesta la conductora.

En un paso de humor y complicidad, Juana se queja porque están ensayando a la madrugada en medio de la calle. “Estoy harto de tus caprichos”, le responde el actor y se tira al piso. Unos segundos más tarde, sale corriendo por medio de la avenida. “Que se mate tranquilo… Ahora se cree Forrest Gump”, finaliza Juanita en este divertido video.

Con respecto al regreso de Mirtha Legrand a la pantalla, todavía no hay fecha precisa. Rercordemos que la diva recibió recientemente la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Hasta el momento, lo que se sabe es que la nieta de la legendaria conductora seguiría al frente de los programas de los sábados en la noche, mientras que Mirtha haría un par de almuerzos mensuales con invitados muy selectos.