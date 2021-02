Tras haber atravesado 12 días en coma inducido, la chef Karina Gao llevó felicidad a sus cientos de entusiastas con un vídeo en el que se la ve dando sus primeros pasos en una rutina de rehabilitación, tras el grave cuadro de Covid-19 que le tocó transitar.

La chef del programa “Flor de equipo” se ocupó de grabar su caminata, y con un toque de humor escogió musicalizar el instante con la habitual canción “Despacio”.

Al lado del vídeo que tiene mucho más de 50 mil de visualizaciones, Karina escribió: “Estos días estoy con poca conectividad por el hecho de que me sujetan asaltos de ansiedad, angustia, felicidad inmediata… Un cocktail de conmuevas con la hormona del bebé, se realizó un rejunte atrayente. Pero no les deseo dejar de comunicar este primer paso que he dado el día de hoy. Sí, ¡comenzamos la rehabilitación muscular! El cuerpo tiene memoria y más allá de que se tome su tiempo para restituirse poco a poco, ahora estaremos como antes”. Además de esto, la chef se mostró muy agradecida por las permanentes muestras de cariño de sus fanes: “Gracias infinitas a todos por sus rezos, pretenciones, buenas vibras… Si no podría haber sido por … Me atesoro todo lo mencionado en el corazón ¡Soy verdaderamente muy favorecida de tenerlos! Pasito a pasito, ¡ahora va a llegar el instante de bailar!”, escribió.

Tengamos en cuenta que hace unos días, Gao había compartido otro vídeo después de haber salido del coma farmacológico. En un caso así, el chequeo que le practicaron para revisar el buen estado de salud de su bebé. “Un saludito de bebu 3 a esta red social”, expresó.

La chef había conmocionado a sus fieles a inicios de febrero en el momento en que anunció el trámite por el que iba atravesar, y del que alegremente está en restauración. “Les pediré un último favor de rezar por mí. Me van a inducir a coma en 15 minutos y no entendemos cuándo me marcho a despertar. Recen por mí, por favor”, había pedido en ese instante vital.