Elisa Carrió fue convidada al programa Ahora somos enormes, de TN, en donde examinó esta época política. Con relación a la vacunación VIP, la referente de Juntos por el Cambio deslizó la oportunidad de que la vicepresidenta Cristina Kirchner y el periodista Horacio Verbitsky le hayan amado “realizar un golpe” al presidente Alberto Fernández.

“No tienen vergüenza ni conciencia. Quisiera que en el fondo los perdone Dios por el hecho de que no tienen la mínima conciencia ética. Alberto Fernández debe estabilizarse pues está nerviosísimo. Si Cristina Kirchner y Horacio Verbitsky le hicieron un golpe, asimismo es un inconveniente de su gobierno”, aseguró por la vacunación VIP.

Además de esto, la exdiputada nacional argumentó su situación enseñando que Verbitsky “no afirma esas cosas con esa pasividad sin una intencionalidad por el hecho de que es bastante capaz”, y contó que lo conoce desde 1996. Por otra parte, solicitó que haya mucho más renuncias por este tema, y criticó a Alberto Maceira, directivo del Hospital Posadas, por decir que actuó de esa forma por pedido del secretario de Ginés González García.

En lo que se refiere a la manifestación que va a haber este 27 de febrero, Carrió aseveró: “Me agradaría marchar el sábado y de ahí que los convoco a todos y cada uno de los no violentos de cualquier partido, no contra un gobierno. Hablaré desde el corazón: el inconveniente de la Argentina es su falsa ética y nos entiende a todos. Los argentinos suponemos en la viveza criolla y en el momento en que varios llegan al poder emplean esos permisos”.

“La República Argentina muere por carecer de conciencia ética. Habría que marchar todos juntos de forma no beligerante y no contra un gobierno, sino más bien para mudar nuestras formas de proceder, por comprender que en nuestros corazones disponemos ciertas cosas que entendemos no son adecuadas”, añadió Carrió, quien asimismo expresó que pone “ámbas manos en el fuego” por Fernán Quirós, ministro de Salud porteño.