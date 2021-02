Las consecuencias sobre la “vacunación VIP” en el Ministerio de Salud, que derivó en la renuncia de Ginés González García, son múltiples en las últimas horas. Ahora se han expresado tanto voces del oficialismo –nuestro Presidente escribió en sus comunidades– como de la oposición. Y en las últimas horas, la que opinó sobre esto fue Elisa Carrió, líder de la Coalición Civil-ARI.

En su cuenta oficial de Twitter, la exdiputada nacional publicó un audio de 2 minutos en el que meditó sobre lo acaecido con el “vacunatorio VIP” y el accionar de la sociedad argentina. “Lo cierto es que lo que me llama la atención es que charlen de escándalo, si es lo evidente, la carencia de conciencia ética de varios”, escribió la chaqueña, artículo que acompañó el citado audio.

“¿Qué creían? Que si los chicos de La Cámpora ponen la vacuna y se vacunan a mismos, ¿no iba a haber un salón VIP en la Argentina de los permisos? ¿De qué se escandalizan? Eso es cinismo y también hipocresía”, empezó diciendo Carrió. Y continuó: “ saben que he combatido a Ginés González García pero que se escandalice el Presidente frente a lo evidente, que se escandalice la que será ministro (mencionando a Carla Vizzotti)… Pero si es una risa”, apuntó.

“¿De qué nos nos encontramos escandalizando? ¿De que nos entreguen la Nación? No nos escandalizamos por YPF, nos escandalizamos por un salón VIP que siempre y en todo momento existió”, opinó la dirigente de la Coalición Civil. “Y que la vergüenza nacional, y que nuestra vergüenza… No hay escándalo, o sea lo que escogemos. Escogemos una Argentina decadente y también inmoral, eso es lo que escogemos la mayor parte de los argentinos”, refirió.

“Sin conciencia ética, como afirmaba Platón citando a Sócrates. La conciencia ética es interior. Todo el planeta sabe lo que está mal y lo que está bien. Pero llamo a los argentinos: ¿cuántos miles se hubiesen puesto las vacunas si gozaran, trampeando todo el protocolo, si tengan la posibilidad de estar en el salón VIP? En eso radica nuestra vergüenza nacional y nos implica a todos”, mantuvo.

Respaldo a Rodríguez Larreta

En exactamente el mismo audio, Carrió se refirió al accionar de Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño, respecto a lo acaecido, en tanto que desde ese momento no brindó ninguna declaración. “¿Por qué razón ciertos dicen ‘¿Por qué razón no charla Horacio Rodríguez Larreta?’? Sencillamente pues dio el ejemplo y los que ofrecemos el ejemplo no requerimos charlar”.

“Conque quisiera que en este momento, la senda adecuada sea que somos los gobernantes o mandatarios políticos, si bien estemos enfermos, los últimos en ponernos una vacuna en la Argentina”, apeló. “Si esa es la resolución, entonces me da la sensación de que tenemos la posibilidad de comenzar a acabar con los permisos, si bien a ciertos nos logre valer la vida, pero da igual. Hay que ofrecer el ejemplo”, concluyó la chaqueña.