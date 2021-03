Andy Kusnetzoff es conductor de radio y televisión. Lidera el ciclo «Perros de la Calle» por Urbana Play. También está al frente de «PH Podemos Hablar», programa de entrevistas emitido por Telefe. El sábado pasado, Andy recibió a Carolina «Pampita» Ardohain, Alberto Cormillot, Vicky Xipolitakis, Rodolfo Barili y Leonardo Sbaraglia en el programa. «Ella nos adoptó»: Andy Kusnetzoff compartió el urgente pedido de la familia de Mimí.

Para este primer capítulo de la quinta temporada del show, Andy decidió invitar a otro comensal. Llegando al final del programa, llamó a la mesa a Marcelo Ikonikoff, un médico. «Marcelo tiene una historia muy particular, muchos la conocen. Él es voluntario en un hogar de tránsito», comentó Andy. El médico dijo: «Hace cinco años, mi pareja se anotó en un programa para recibir niños en estado de vulnerabilidad».

«Existen dos sistemas para estos pequeños. Una es ir a un hogar, compartido con muchos niños. Otro es un trato más personalizado, en una familia de acogimiento. Nosotros tuvimos dos experiencias. La primera fue con un niño desde los dos meses de vida hasta el año y ocho meses. El sistema judicial determinó su adoptabilidad y salió del sistema por una familia adoptiva. La recomendación es que el niño esté seis meses», contó.

«Los tiempos judiciales a veces se prolongan y ocurre lo que justamente hoy traigo a comentar. Nuestro segundo tránsito, Mimí, estuvo tres años con nosotros. Nosotros no podíamos tener ningún contacto con el sistema judicial. A los tres años, nosotros veníamos manifestando a la ONG la dificultad de transmitirle que estábamos esperando a sus, digamos, papas definitivos. Mimí empezó a razonar que no era así», comentó.

«Entonces a los dos años y tres meses, ella dijo: ‘Yo ya tengo familia, ya tengo papá y mamá’. Ella nos adoptó y nosotros se lo expresamos a la ONG. A los tres años se dicta la adoptabilidad y nosotros veníamos diciendo a la ONG lo que estaba pasando y nos presentamos para pedir la adopción. Cuando vos ingresás como familia de tránsito te compometés a no pedir la adopción. Con el tiempo que había pasado, sentimos un fuerte compromiso», dijo.

«Nunca citaron a la niña para preguntarle. Se la llevó gente desconocida para ella. Y desde entonces, un 2 de diciembre, no hemos tenido más contacto con ella. […] Estamos acostumbrados a las polaridades. A lo que está bien y lo que está mal. Y también hay equivocaciones. A mí me parece que el sistema se equivoca varias veces, porque no es el único caso. Pero siempre hay tiempo de resolver», dijo el invitado de Andy Kusnetzoff.