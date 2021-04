A los 77 años, Beato Biasatti comenzó este lunes en la pantalla de Net televisión con el software Reperfilar, y antes de empezar el período recibió la visita de su compañero y amiga María Laura Santillán, quien fue su excompañera de Telenoche.

En el emotivo rencuentro, los cronistas se fundieron un enorme abrazo. Tengamos en cuenta que Biasatti estuvo mucho más de 26 años en El Trece y formó una dupla inolvidable con Santillán a lo largo de 13 temporadas. El conductor salió de El Trece en 2017 y pasó a la pantalla de Crónica televisión. Su desembarco en Net televisión supone su regreso a la televisión abierta.

Acompañado por María Areces, otra exfigura de TN, Biasatti arrancó con Reperfilar, que va a ir de lunes a viernes de 19 a 20.

Tengamos en cuenta que Santillán había expresado en hace prácticamente 4 años tras la salida de su compañero de Telenoche: “Sin Santurrón Biasatti me quedo sin el más destacable compañero, no puedo no imaginarlo. Beato es mi familia . Y es un grande“.

Asimismo hay que remarcar que este fue un lunes muy movido en la televisión argentina en tanto que al debut de Biasatti, se sumó el de Jorge Rial con televisión Nostra (América televisión), y el de Iliana Calabró con Buen plan (Net televisión).