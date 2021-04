Otra vez River regresa a tener el control de la pelota, pero esto no se consigue reflejar en el marcador. Y por lo tanto debe lamentar la pérdida de puntos para garantizar su sitio en la Etapa Final de la Copa de la Liga 2021. Si bien en esta ocasión, Armamento no se tiró atrás sino escogió agredir, no obstante el Millonario no presentó ideas para lastimarlo. Por consiguiente, repasaremos y puntuar a los players del Muñeco.

Línea del arco. Franco Armani (7): no tuvo trabajo, algún que otro remate despejado pero no mucho más. Línea de defensa. Gonzalo Montiel (6): se apreció bastante la carencia de partidos, más allá de que se fue asentando con el paso de las jugadas. Paulo Díaz (7): participó bastante del juego, esto enseña de enorme forma de qué manera fue el caminar de River. David Martínez (6): no tuvo enormes intervenciones, cumplió con lo que le solicitó el acercamiento.

Fabrizio Angileri (6): asimismo se percibió la carencia de minutos, sin embargo fue una enorme parte de ataque. Línea del mediocampo. Enzo Pérez (8, la figura): fue el dueño de media cancha, se movió como deseó y procuró producir el juego. Agustín Palavecino (5): no fue el de otros partidos, en varias jugadas decidió muy mal a quien pasarle el balón. Nicolás De La Cruz (6): sin ideas para repartir y ayudar a sus compañeros.

Julián Álvarez (5): pasó inadvertido, de la misma con Racing, no logró ser una rueda de auxilio para el ataque y media cancha. Línea de ataque. Matías Suárez (6): procuró hacer ocasiones de peligro desde su aporte individual pero tuvieron poco peso en el área de Armamento. Santurrones Borré (4): otro partido de bajo nivel, que de nuevo le cuesta su rincón en el campo de juego. No obstante, en esta ocasión se fue por una pequeña dolencia.

Los que ingresaron desde el banco de suplentes. Jorge Carrascal (4): siempre y en todo momento hace una de sobra y se olvida de ofrecerle el pase a sus compañeros. Su figura ha podido haber aportado algo mucho más, si bien fue muy egoísta. Federico Girotti (6): procuró buscar el arco contrincante, pero sus compañeros no le hicieron ocasiones de gol. Agustín Fontana (6): asimismo sufrió la carencia de ideas del resto, y se vio obligado a pelearse con los defensores y producirse su espacio.