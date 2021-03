Walter Queijeiro se posiciona como entre los cronistas mucho más populares en la Argentina, adjuntado con Beto Casella. El mediático se desempeña como panelista en el software de El Nueve, donde tiende a ser objeto de auténticos gracietas por la parte de sus compañeros. Hace, poco fue víctima de una entretenida chicana en «Bendita«. En el momento en que empezó el período, el comunicador empezó a bailar al son de la música, mientras que trataba de marcar músculos en frente de la cámara: «Cualquier ocasión le brinca un botón».

“Mostrá los cilindros amado”, empezó Beto. “Cualquier ocasión le brinca un botón”, se sumó una de sus compañeras, siguiendo exactamente la misma línea del conductor. “Nos encontramos para mudar el talle ahora de la camisa, amado”, retrucó Casella, realizando alusión a que la remera de Walter se encontraba bastante apretada. Lejos de ofenderse, el panelista decidió desplazar sus pechos para hacerlos ver frente a la cámara.

“Uy, la tetilla”, apuntaron sus colegas. “¿Cuántos años tenés?”, deseó comprender el presentador, a eso que Walter Queijeiro respondió que 46. “Hay que verlo desvisto”, apuntó Beto Casella, siguiendo con el chiste. “Sería cuestión de testearlo”, volvieron a chicanear al periodista. “ por la ciencia coloco el cuerpo y coloco todo”, acotaron. “De qué manera están nuestras chicas”, añadió el animador para cerrar el tema.

No obstante, esta no es la única información reciente sobre el popular. Recientemente, se mentó a Vicky Braier en el software, en tanto que está de vacaciones. Pese a esto, la influencer se ocupa de destapar los misterios mejor almacenados de los conocidos, por medio de las comunidades. En este contexto, el comunicador logró una inusual confesión que dejó asombrada a la audiencia.

“Está de vacaciones Juariu. Es preferible que te escrache el AFIP, por el hecho de que te va a cobrar una multa y listo. Pero te escracha Juariu y se acaba tu carrera. Ojo con los me agrada, ojo dónde te sacás la autofoto, qué tenés atrás”, apuntó el conductor sobre la morocha. En ese instante, Walter ha dicho: “ no miro ni historias ahora por Juariu, no hago nada”. Mencionado lo anterior, Beto continuó con la broma: “Juariu todo lo ve. Menos mal que la contamos a nuestro favor. Deseo meditar que si caemos en desgracia no…”.