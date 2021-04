Las agrupaciones Movimiento Federal de Danza (MFD) y Frente de Urgencia de la Danza (FED) van a aprovechar este jueves para visibilizar la situación del ámbito.

«El 29A lejos de ser un día de celebración es una ocasión para pensar y visibilizar las problemáticas que atraviesa nuestro ámbito. Somos trabajadores y trabajadoras de la danza que aún no tenemos este reconocimiento en la sociedad, requerimos jerarquizar nuestro llevar a cabo como expertos que generan y trabajan así sea como artistas, enseñantes, estudiosos, autores, bailarines, administradores o directivos», apuntan a Télam Mariela Ruggeri y Daniel Payero Zaragoza, organizadores del MFD.

El Movimiento Federal de Danza va a llegar a la día de este jueves con una intensa serie de proposiciones que han comenzado el objetivo de semana pasado (aun tomando parte en el software «Unísono» que el Centro Nacional de Música emite por medio de Televisión Pública), que tiene como lema «29A, Se baila, se Pelea» y que tienen la posibilidad de consultarse en aspecto en movimientofederaldedanza.com.ar/-/blog/29a-dia-en todo el mundo-de-danza-sebaila-se-pelea/.

Desde el MFD se señala: «Las ocupaciones fueron diagramadas desde y en base al trabajo territorial y a los escenarios de organización que poseemos en las diferentes Zonas Culturales (AMBA, NEA, NOA, Cuyo, Buenos Aires, Patagonia y Centro) y las acciones tienen relación con 2 ejes primordiales: el reconocimiento de nuestro llevar a cabo como un trabajo y la necesidad de Institutos de Promuevo tanto nacional como provinciales que implementen políticas públicas».

Mientras, el FED va a centrar su accionar de mañana en el porteño Centro Cultural Kirchner (CCK) con cinco mesas virtuales de trabajo que empezarán a las 10.30 (con inscripción por el Google plus Form) y con transmisión en directo a través del canal de Fb del CCK desde las 15.

«Este jueves 29 militaremos por la Ley Nacional de Danza desde 4 mesas de trabajo con inscripción abierta (Danza diversidades y disponibilidad, Género y feminismos, Métodos de organizaciones del campo y Políticas del archivo) y desde las 16 se comenzará una asamblea con legisladores, miembros del congreso de los diputados/as y miembros del senado/as, tal como funcionaries del Poder Ejecutivo Nacional para poner a trabajar en grupo los puntos del emprendimiento de Ley», reportan desde el FED.

Télam: ¿Exactamente en qué situación está tanto la Ley Nacional de Danza como las leyes provinciales de promuevo a la actividad y a sus trabajadoras y trabajadores?

Movimiento Federal de Danza: En 2017 se sancionó la ley provincial de danza de Metas y desde ese instante nos encontramos haciendo un trabajo a fin de que sea incorporada y se ponga en desempeño el Centro Provincial de Danza. En 2020 consensuamos con legisladores santafesinos el emprendimiento de ley provincial que tuvo media sanción en la Cámara de Miembros del congreso de los diputados y espera tener la contestación efectiva del Senado. Además de esto, Entre Ríos, La Rioja, San Juan, Córdoba y Buenos Aires asimismo trabajan en sus proyectos de leyes provinciales. Respecto del emprendimiento de Ley Nacional de Danza se trabaja para hallar consenso y que ingrese de forma formal y con acompañamiento de autoridades legislativas para su régimen en el lapso del año vigente.

Frente de Urgencia de la Danza: El paseo de los proyectos de Ley Nacional de Danza, desde sus primeras redacciones y hasta sus múltiples muestras en el Congreso de la Nación (cada un par de años, desde 2012), constituyen un archivo histórico en sí de toda la red social en su afán por la necesidad de una política cultural concreta para el ámbito. En el año 2020 se ha anunciado de nuevo un emprendimiento que incluyó recomendaciones y ediciones de diferentes legistas y legisladores, en la Cámara de Miembros del congreso de los diputados como idea de la red social de la danza y con impulso del Movimiento por la Ley Nacional de Danza, conformado en el año 2014.

T: ¿A qué obedece la insuficiente situación histórica del ámbito?

MFD: De manera permanente egresan expertos que se organizan para salir a un mercado de trabajo que es prácticamente inexistente. El 95% de la danza del país la conforman trabajadores/as independientes que carecen de incentivos de promuevo, políticas culturales o programas desarrollados en tiempo y forma para mantener un trabajo planeado desde un avance sustentable. Eso hace altos índices de precariedad y precarización, poniendo bajo riesgo toda la actividad, polarizando el realizar en el dictado de clases únicamente y volviendo poco a poco más peligrosamente fugaz a la danza como arte.

FED: Las artes escénicas carecen de políticas públicas que reconozcan su valor en el entramado popular, cultural y económico. En esa carencia, la danza no posee marco legislativo ni presupuestario para su avance. En las muchas lecturas que probablemente halla de esto hay una que deberíamos destacar y sucede que siendo un campo conformado en su mayor parte por mujeres y disidencias somos víctimas de un machismo estructural que además de esto nos responsabiliza de no organizarnos en el momento en que no nos escuchan ni dan rincón (la ley pierde estado parlamentario por carecer de régimen). Nos tratan de minoría y no somos un conjunto mucho más pequeño, sino hay menos hombres cis heterosexuales. Es por ello que pensamos que aparte de la precarización histórica del ámbito cultural debemos comenzar a leer nuestra situación con visión de género.