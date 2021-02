Desde su estreno, «Minuto para ganar» se transformó velozmente en entre los programas de Telefe mucho más ovacionados por la audiencia. Es que el período de juegos conducido con Marley tiene la participación particular de Florencia Peña, Lizy Tagliani y Vicky Xipolitakis en la co-conducción. Así, la diversión está asegurada con estos nombres desopilantes. En el último día de Florencia Peña, el software de Marley vejó a El Trece en la pelea por el rating.

Según notificó la cuenta experta en espectáculos «Moskita fallecida», «Minuto para ganar» cosechó un pico de 10.9 puntos de rating pasadas las 22 en la pantalla de Telefe. «Bienvenidos dentro», por su lado, alcanzó solamente un pico de 6.7 entidades en ese horario. Considerablemente más lejos han quedado «Intratables» y «Mejor a la noche» con 2.2 y 1.1 puntos, respectivamente. Así mismo, el software de Marley volvió a llevar a cabo de las suyas y lideró de manera cómoda la franja horaria.

Podemos destacar que el día de hoy fue el último programa de Florencia Peña, puesto que va a ser el momento de Lizy Tagliani desde el próximo lunes. «Estuve en Ushuaia y al fin me la saqué de encima a Lizy Tagliani. No la soportaba mucho más, la dejé allí y estoy considerablemente más relajado», expresó Marley a lo largo de uno de sus primeros programas al aire. A eso que Lizy le respondió entre risas: « soy tu articulo conductora. La pirámide viene de este modo: articulo conductora, conductor, co conductor», precisó, probando que tiene la mejor onda con el histórico presentador.

Aparte de Lizy y Florencia Peña, Vicky Xipolitakis asimismo asistirá a Marley en la co-conducción de «Minuto para ganar». En la situacion de la melliza griega, la novedad llegó en un increíble instante para Vicky, en tanto que la mediática fue una de las considerables personajes principales de la primera edición de «MasterChef Celebrity». Más allá de que Vicky no ganó el respetado certamen de cocina, la melliza griega llegó a una instancia definitiva de la rivalidad gastronómica de Telefe.

«Se vienen nuevos juegos, nuevos retos, novedosas pruebas, nuevos competidores. Regresa el minuto mucho más adrenalínico al lado de @marley_ok acompañado de @Flor_de_P, @LizyTagliani y @VXipolitakisOK. Todo puede pasar en #MinutoParaGanar, prontísimo por Telefe», rezaba un tweet del canal de las pelotitas cuándo «Minuto para ganar» se encontraba a puntito de debutar. A eso que Vicky añadió: «Muy feliz y conmovida de iniciar esta novedosa etapa al lado de @marley_ok, @Flor_de_P, @lizytagliani. Nos observamos próximamente #MinutoParaGanar por @telefe», precisó.