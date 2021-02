El gobierno nacional autorizó la vuelta del cine en la localidad y en la provincia de Buenos Aires, mediante 2 disposiciones publicadas en el Folleto Oficial. Las normativas están firmadas por el jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, y por la ministra de Salud, Carla Vizzotti. La aptitud tolerada de momento en las salas va a ser del 30%, y la apertura se va a dar en el mes de marzo.

Según notificó Télam, la Resolución Administrativa 133/2021 establece el permiso para la apertura de las salas de cine en la localidad de Buenos Aires, y establece que tienen que marchar con un aforo del 30%. Por su lado, la Resolución Administrativa 145/2021 autoriza la vuelta de los cines de la provincia de Buenos Aires con una aptitud que “en un inicio no va a poder sobrepasar el 50% de la salón”. No obstante, el Ministerio de Producción, Ciencia y también Innovación Tecnológica bonaerense dictó una regla a fin de que solo esté tolerado el 30%.

Tanto en la localidad como en la provincia se tienen que respetar los protocolos aprobados para la actividad. En las dos resoluciones se establece, entre otras muchas cosas, que «se van a deber comprobar y adecuar las distintas tareas escenciales basado en turnos rotativos de trabajo o cohortes de trabajadores para achicar el trueque de personas, y predisposición de reposos, de forma tal de asegurar las medidas de prevención». Asimismo se deberá respetar la distancia de 1.5 metros, y para eso se van a dejar sillas libres en todas y cada una de las direcciones.

«En todas las salas de cine la ocupación de sillas anexas por conjuntos de convivientes no va a poder ser mayor a seis personas y va a estar conformada por sillas anexas. No se dejará el movimiento de público a lo largo del espectáculo”, expresa la regla, que asimismo señala la necesidad de emplear tapabocas, no llevarse las manos a la cara, supervisar la temperatura de los espectadores y desinfectar los elementos que se utilizan habitualmente

Además de esto, los cines van a deber sostener el ámbito laboral bien ventilado, marcar sobre el piso la adecuada distancia que tienen que respetar los espectadores y desinfectar las salas antes del comienzo de la proyección. Los ayudantes del público van a deber enseñar la declaración jurada de salud vigente y debe existir dispensadores de alcohol en gel.

Está tolerado el servicio gastronómico y de Candy Bar con los protocolos aprobados. El gerente general de Cinemark-Hoyts anunció que van a abrir el próximo miércoles 3 de marzo a mitad de precio, y el gerente comercial de Cinépolis aseveró que la iniciativa es que sus salas vuelvan a marchar desde el 4 de marzo, si bien no lo van a hacer todos y cada uno de los cines al unísono.