Víctor Hugo Morales no se encuentra atravesando su mejor momento de salud. Es que el histórico conductor uruguayo, quien dio positivo de coronavirus el fin de semana pasado, se encuentra internado desde el sábado en el sanatorio Los Arcos con un cuadro de neumonía bilateral y baja oxigenación. Si bien no trascendieron muchos detalles sobre su estado de salud, el último parte médico de Víctor Hugo trajo algo de calma, ya que el comunicador estaría evolucionando bien.

«Víctor Hugo sigue reaccionando bien y los valores continúan estables. Se espera que la reacción del organismo siga favorable como hasta ahora. Su ánimo continúa muy bueno, se siente y se lo escucha cada vez mejor», rezaba el último parte médico que dio a circular el entorno del presentador uruguayo. De esta forma, el conductor estaría evolucionando favorablemente luego de un fin de semana dónde asustó a más de uno con su sorpresiva internación.

Sin dudas, ni el propio Víctor Hugo esperaba estar internado por coronavirus. Una vez que el hisopado le dio positivo, el conductor había contado desde su hogar cómo había transitado los primeros síntomas del Covid- 19. «Qué gusto saludarlos, acompañarlos, con coronavirus lamentablemente. No sabía qué hacer con mi mañana, un poco porque me siento muy bien dentro de las características del coronavirus, y otro por el deseo de participar de tantos temas”, expresó en su programa radial, muy bien de ánimo. Sin embargo, el panorama cambió drásticamente.

«Yo tengo coronavirus y tengo la sensación de que me ahogué en la orilla, hice todo el cruce del Río de la Plata -no sé nadar mucho, es metáfora pura-, y cuando llegué al otro lado de la orilla, me ahogué. No llegué a la vacuna, y vaya a saber en qué circunstancia pegué con el coronavirus. Es extraño porque uno va pensando que al final va a quedar inmune, créanme que lo pensé, que hay cuerpos que impiden la penetración del virus, que hay cuerpos entre comillas más fuertes que otros, es decir con menos predisposición», agregó el conductor, sin imaginar lo que iba a venir después.

«Llegué a creerme que tenía defensas especiales, me lo inventé, y yo me equivoqué. La cuestión es que tengo covid, no tengo fiebre, tengo la voz un poco tomada, el oxígeno en sangre está en 97, los que saben dicen que está bien, los indicadores están bien, menos el tema del olfato, recién me conecté con el olor a alcohol. Estaré con ustedes varios días desde el mismo lugar que siempre», concluyó Víctor Hugo, quien afortunadamente está evolucionando favorablemente tras el fuerte susto que vivió.