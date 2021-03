Con el paso de las horas, la riña entre Martín Redrado y Luciana Salazar prosigue escalando. Después de caratular de «lacra» al economista en las comunidades, la modelo dio fuertes afirmaciones sobre su expareja en «Polémica en el bar», período del que formó parta hasta meses atrás. En ese marco, la rubia expuso el mayor misterio del hombre con el que compartió un vínculo sentimental.

Primeramente, la conductora se refirió a medida legal que habría sido impulsada por Redrado al lado de Fernando Burlando: «Esa cautelar jamás me llegó. Me la mandaron por Twitter. La rechazó en primera instancia y la cámara le dio un aval con limitaciones por el hecho de que había una individuo que aún no ha alcanzado la edad adulta que era la hija de Martín, pero ahora caducó, no existe ninguna cautelar».

«Jugar con los sentimiento de los chicos es siniestro. siempre y en todo momento dije que no es el papá biológico de Matilda. No sé por qué razón insiste con eso. fue participe de que Matilda llegue a mí en este planeta, lo que deseo decir es que logró viable que venga a este planeta por el hecho de que me asistió de manera económica. En ese instante me asistió de esa forma», sentenció la conocida.

Y prosiguió profundizando en los sentimientos de Matilda, su pequeña hija: «Es una cuestión de sentimientos pues mi hija pregunta por . Tras un par de años y medio de no estar juntos el cariño se edifica nuevamente. no estuve enamorada en ese tiempo. Y se lo dije a . El cariño se marcha a creando. Del amor a la lacra es exactamente la misma persona. Aposté a opinar en y me defraudó»

En forma de cierre, Salazar compartió algo íntimo: «Lo incompatible era que se encontraba de novio y nos veía a ocultas a nosotras. El 10 de enero comencé a salir con Redrado y no puede decir que no, no puede decir que no. Hay pruebas y presentes. Veo que sale gente a charlar como el hijo y mismos que fue de esta forma. Me pone en vez de desquiciada y es todo del revés».