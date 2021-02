Flor Vigna pertence a las actrices mucho más mediáticas de la Argentina, adjuntado con la China Suárez. Su exposición aumentó aún mucho más desde el momento en que volvió a retomar su relación con Nico Occhiato, con el que se expone feliz y enamorada. Recientemente que volvieron los comentarios de embarazo de la pareja. Es por ello, que la blonda protagonizó un contundente descargo en las comunidades, en medio de los chimentos.

Mediante sus historias de Instagram, Vigna expresó: “El día de hoy fue un día largo y con varias cosas… Y entre , varios medios idearon que estoy embarazada. De ahí que, salgo a desmentir… ¡Mamá! ¡No estoy embarazada para nada!”. Antes de finalizar su alegato, la intérprete charló sobre su renuncia la obra de Nicolás Vázquez, “Una semana solamente” para lanzarse como cantante: “Todavía no puedo contar bastante, pero solamente logre largo todo”.

Recientemente, la modelo charló en “Los Ángeles de la Mañana” y dejó a todos pasmados. Ángel de Brito mostró un audio de Flor Vigna, después de las especulaciones que produjo su salida de la obra de Vázquez. Hace rato que De Brito afirma que próximamente anunciará un embarazo de todo el mundo del espectáculo. Sin embargo, desmintió que esa gestación fuera de la novia de Occhiato. En su cuenta de Twitter, el periodista publicó un mensaje que confundió a los entusiastas de la rubia.

“Me cuentan que Flor Vigna está embarazada y que de ahí que dejó la obra de Nicolás Vázquez. ¿Va a ser? ¿Va a estar por confirmarlo en 3,2,1?”, escribió el animador. Frente estas expresiones, en el período de “LAM”, el periodista ingresó el tema: “A conocer qué afirma Flor Vigna. Ayer charlé, le pregunté si ahora se encontraba confirmada para ‘La Academia’, de ‘Showmatch’. Me mencionó que no confirmó. Sí que se reunió. Sí que tiene numerosos proyectos que no hará: la obra con Nico este año, pero sobre el embarazo afirma esto…”.

Acto seguido, puso en directo el audio de la personaje principal: “Ahí estoy observando las suposiciones de por qué razón no hice la obra. La realidad que para mí Nico y Benja son como hermanos. La obra es un éxito increíble. Pero en esta ocasión la obra no la podía realizar, pues ahora acepté compromisos que para mí son gigantes. La tele es una enorme oportunidad. Además de esto, hace un buen tiempo, lo vine realizando a paso retardado, en misterio, hago mi música. Es un emprendimiento de pura autogestión que ojalá tengamos la posibilidad salir con todo a comernos el planeta. Este año saldrá. Por ello no tenía el tiempo físico para realizar esta obra que la amo con mi corazón”.