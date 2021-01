Sin dudas, «Bendita» es el caballito de batalla de El Nueve a la hora de competir en la lucha por el rating con el resto de los canales de aire de la televisión argentina. Luego de varias temporadas al aire, el programa comandado por Beto Casella continúa siendo un verdadero éxito. Tras la sorpresiva salida de Mercedes Ninci, la producción del ciclo se movió rápido y ya consiguió a su reemplazante: se trata de Anita Sicilia, con pasado en El Nueve de la mano de Julián Weich.

«Próximamente @AnitaSicilia se suma a @BenditaOk (@canal9oficial) y a #SomosIP (@_IPNoticias). Dejó #IPNoticias fin de semana, #VivoParaVos (@canal9oficial, en su lugar @sandraigelka) y @CronicaTV», precisó hace minutos el periodista Pablo Montagna en Twitter, contando que la joven conductora se sumará con el correr de los próximos días al programa conducido por Beto Casella. Anita, de carrera ascendente, promete dar que hablar.

«Hola, buenas noches a todos. Debería estar en Bendita en este momento y no lo estoy, porque el nuevo dueño de Canal 9, Víctor Santa María, me echó porque en 2018 hice una nota para Radio Mitre sobre una investigación que hacía el fiscal Carlos Rívolo sobre una supuesta cuenta que tendría la familia de Víctor Santa María no declarada en Suiza por cuatro millones de dólares, denuncia que había sido realizada por la UIF y por Graciela Ocaña», precisó Mercedes Ninci hace unos días, contando en redes los motivos de su salida de «Bendita».

«Este es el único motivo por el cual llegó Víctor Santa María a Canal 9 y dijo: ‘Yo no la quiero a Mercedes Ninci ahí’. Que no te engañen, te van a decir que es un cambio artístico. Ninguna renovación artística. Seguramente van a echar a alguna otra persona que piense totalmente distinto a mí para decir que no fue ideológico, pero Víctor Santa María me echó por esa nota», agregó la expanelista del programa de Beto Casella, quien se fue de El Nueve en muy malos términos con las autoridades del canal.

Por último, Mercedes desligó del escándalo a Beto Casella y al resto de sus compañeros: «Quiero agradecerle a Beto Casella, te amo, porque sé lo que me defendiste, a capa y espada. Quiero agradecerle al director del programa, porque también sé lo que me defendiste. Y también a Diego Toni, director del canal, porque no quería que yo me fuera. A todos mis compañeros de Bendita les digo que los quiero muchísimo, y les pido por favor que ahora no me den con un caño. Ya veo que voy a otro canal y empiezan a matarme, espero que no», sentenció.