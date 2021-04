Se viene «La Academia 2021», el software que volverá a tener a Marcelo Tinelli adelante de la conducción en El Trece, con la producción de LaFlia, la productora que integra el conductor al lado de Fede Hoppe y el Ñato Prada. Los tres están haciendo un trabajo intensamente para poder rematar los datos de un formato nuevo que comprende baile, música, coreografía, acrobacias y reality espectáculo. Horas atrás, Flor Jazmín Peña, quien tenía pensado ser la partner de Nico Occhiato, logró un fuerte descargo contra las «angelitas» de «LAM».

Es que después de que las colegas de Ángel de Brito criticaran en directo a la bailarina, la campeona del «Bailando por un Sueño 2019» empleó sus historias de Instagram para ofrecer su versión de los hechos, en tanto que las cronistas aseguraron que Flor «está agrandada». Antes que se reproduzca el tape en directo, De Brito explicó lo sucedido.

«Cinthia está conmovida, la tiene desquiciada el descargo de Flor Jazmín Peña. Cinthia se siente mal por el hecho de que nos ignoró. Aquí, Cinthia y Yanina Latorre habían dicho que Flor se encontraba agrandada. Y la mánager (de las angelitas) Lourdes Sánchez lo confirmó. Conque son a tres a las que tenés que atender, Flor Jazmín Peña», ironizó Ángel de Brito sobre el enfrentamiento entre las «angelitas» y Flor Jazmín Peña.

Entonces, la producción de «Los Ángeles de la Mañana» reprodujo las historias de la bailarina. «Deseo decir ciertas cosas, primero por el hecho de que se están diciendo ciertas cosas de mí que no me hacen sentir cómoda, ni me agradan, y me agradaría aclarar. Están ustedes al otro lado, que me conocieron por medio de ShowMatch, y me preguntan todo el tiempo si estaré en La Academia este año, y la contestación es que no estaré en La Academia, bailando, este año. Esencialmente por el hecho de que no me convocaron», ha dicho Flor Jazmín Peña ni bien tomó la palabra.

Sin escatimar en sus estos, la morocha prosiguió con su descargo. «Pero deseo decirles que, en el 2019, en el momento en que salimos vencedores con Nico, la pasé increíble y me hubiera encantado poder estar este año asimismo. No me caben inquietudes de que el software la va a romper. Pero la posta es esa: no me llamaron. Y están diciendo que estoy súper agrandada, que me subí al pony, que no respondo los mensajes. Pero, en verdad, solicité un par de veces permiso en un laburo para irme antes y poder estar en un programa, para contestar las cuestiones que me hiciesen, y ninguno de los un par de días pude ingresar. No lo tomo personal. Sé que el tiempo en la tele es de esta manera, y punto. Pero en ningún instante fue mala predisposición, ni estoy subida a ningún pony», sentenció Flor Jazmín Peña.