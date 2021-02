Emilce Stefanía Gajes tenía 25 años y era mamá de un bebé. La familia desecha la hipótesis del suicidio y solicita que se investigue un femicidio premeditado.

En la mitad de los rastrillajes para ofrecer con el paradero de Ivana Limitada, la mujer que transporta desaparecida una semana en la provincia de Córdoba, la familia de una muchacha mamá de 25 años solicita que se investigue su muerte como un femicidio. Este miércoles por la mañana hallaron ahorcada a Emilce Stefanía Gajes en un lote próximo al Hospital Clemencia. Más allá de que las primeras aclaraciones apuntaban a un suicidio, en las últimas horas su hermana charló con El 12 y descartó de forma tajante esa versión. Presentes afirman haber visto a Fabricio Natanael Acuña tratando colgarla de un árbol.

Micaela Gajes mantuvo que su hermana era víctima de crueldad de género por la parte de su pareja y padre de su hijo de un año, y aseveró que un vecino vio en el momento en que este “la arrastró hasta el árbol y la colgó a fin de que parezca un suicidio”. “ no dejaré que la situacion se cierre tal y como si hubiera sido un suicidio. Emilce no se suicidó: este asesinato estuvo premeditado”, aseguró la joven y responsabilizó de manera directa a su cuñado, con quien la víctima proseguía conviviendo pese a estar separados para no perder la tenencia del bebé.

“ me venía diciendo que se deseaba dividir, que no deseaba estar mucho más con por el hecho de que le pegaba bastante. Lo denunció pues asimismo la golpeó a lo largo del embarazo. La logró padecer un infierno”, añadió Micaela. Por su parte, aceptó que en mucho más de una ocasión misma fue testigo de esas agresiones y se lamentó por no haber conocido de qué forma asistirla a tiempo.

Denuncian que vieron a la pareja de la víctima en el momento en que procuraba colgarla de un árbol. (Fotografía: Fb/Julia Floyd).

Mientras que el fiscal al cargo de la investigación, José Bringas, prosigue reuniendo pruebas que dejen mantener o descartar la acusación, las comunidades asimismo se hicieron eco del caso.

“Fabricio Natanael Acuña fue visto por vecinos pegando a su pareja Emmi Stefanía Gajes mientras que procuraba obligarla a tomar una caja de vino con los pantalones bajos, después de eso lo vieron arrastrarla hasta una playa de estacionamiento a metros del hospital Clemencia, donde fue visto golpeándola hasta matarla. La anudó con una manguera, pero por el estado ebriedad no llegó a finalizar de colgarla, todo fue visto por una vecina”, escribió una usuaria en Fb.

Ivana Limitada prosigue desaparecida

La búsqueda de Ivana Escasa, quien está desaparecida ya hace una semana en La Falda, se reinició esta mañana en la región del sendero que une esa ciudad cordobesa con la Pampa de Olaen. Mientras, prosigue detenido el novio de la mujer, como primordial sospechoso de la desaparición.

Mientras ayer por la tarde, a lo largo de la marcha nacional en reclamo de justicia por el femicidio de Úrsula Bahillo en Rojas, se sumó asimismo el pedido por la aparición de Limitada, en la columna de participantes de la manifestación que se reunieron en el centro de Córdoba.