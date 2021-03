En vísperas de la marcha que demanda el esclarecimiento de la desaparición de Diego Maradona, han comunicado que quien fuera el letrado del ídolo del fútbol se casará. Este martes, en Intrusos (América televisión), comentaron que Matías Morla ahora habría sacado turno en el registro civil.

El periodista Rodrigo Lussich descubrió ciertos datos en su sección Los Escandalones en el legendario programa de espectáculos y chimentos. Ahora mismo, según aseveró Lussich, la futura mujer del letrado está en Europa, comprando la lona para el vestido de novia o el vestido en sí. Zafi, alias con el que se conoce a la joven en cuestión, asimismo es estudiante de abogacía.

Por su parte, Adrián Pallares comentó: “La realidad que Matías la pasó muy mal antes que Diego muriera. tuvo capítulos de angustia y de tristeza, se sentía muy mal. Nos cuentan que Zafi lo acompañó en todo este tiempo y que fué muy contendora e inclusive, que fue entre los motores a fin de que logre continuar adelante”.

Además de esto, según los conductores de Intrusos, la joven tiene buenísima relación con los hijos de quien sería su inminente marido.

En la mitad del enfrentamiento, la panelista Paula Varela lanzó: “¿No les semeja una mojada de oreja casarse en ente instante y verse públicamente? Me semeja para investigar. No pienso que Morla sea un ingenuo de nada y me da la sensación de que todo debe ver con un plan”.

En el software asimismo contaron que Matías Morla estaría gestionando una visa para instalarse en el exterior. Lussich añadió: “Pienso que tenía absoluta intención de que no se supiese este casamiento”.