Recientemente, fue el cumpleaños del Presidente de la Nación, Alberto Fernández. En el día de su nacimiento, el abogado recibió el mensaje más emotivo de todos. Fabiola Yañez quiso dedicarle unas tiernas palabras a su compañero de vida. Como era de esperar, su posteo tuvo una gran repercusión social: «Que la vida te siga iluminando». ¿Qué habrá expresado la actriz argentina sobre su pareja?

“Feliz cumpleaños mi @alferdezok . Que la vida te siga iluminando. Sé de tu compromiso, tenacidad y esfuerzo diario. Te amo y te admiro. ¡Siempre juntos! (sic)”, escribió la periodista en su cuenta oficial de Instagram para el cumpleaños número 62 de su enamorado. En las primeras horas desde su publicación, la romántica postal recibió más de 58 mil me gusta y 4458 comentarios, entre ellos el de Moria Casán. La diva confundió las palabras de Yañez y pensó que el cumpleaños era de la primera dama.

Por esta razón, la empresaria argentina no saludó al mandatario, sino a la blonda: “Happy birthday, querida Fabiola. Detrás y delante de esa dulzura hay más que garra, no se olviden que fue y es una VAYAINA INCORRECTA! (sic)”. No obstante, un tiempo después, Casán se dio cuenta, rectificó y saludó también a Fernández. Fueron muchos los que se comunicaron con el dirigente, entre los más destacados se encuentra el mensaje del ministro Guzmán: “Gracias por dar todo, día a día, para construir una Argentina en la que el pueblo viva mejor. Y gracias por tu liderazgo respetuoso, humilde y con esa calidad humana que te hace un presidente especial”.

Por otro lado, Eduardo “Wado” De Pedro declaró: “¡Feliz cumpleaños @alferdez! Gracias por tu compromiso de todos los días para que los argentinos y las argentinas puedan vivir mejor (sic)». El ministro de Defensa, Agustín Rossi tampoco se quedó atrás y lanzó: «Feliz cumpleaños compañero Presidente @alferdez! Gracias por tu militancia, generosidad y perseverancia. Abrazo grande (sic)». Entretanto, su par de Desarrollo Social, Daniel Arroyo manifestó: “Feliz cumpleaños @alferdez! Gracias por todo el trabajo que estamos llevando adelante, por tu mirada del país que queremos construir y tu templanza para avanzar en el medio de la pandemia (sic)».

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof también dedicó unas palabras al político: “Gracias por todo el esfuerzo para cuidar a los argentinos y argentinas. ¡Que tengas un muy feliz cumpleaños!”. Por su parte, Sabina Frederic, ministra de la Seguridad de la Nación expresó: “Muy feliz cumpleaños a la persona que trabaja con firmeza y convicción para cuidar a todas y todos los argentinos y construir un país más justo e igualitario. Es un orgullo ser parte de tu equipo que recibas el amor y cariño que te merecés en tu día”.