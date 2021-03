«Bendita» es sin dudas uno de los caballitos de batalla de El Nueve. Si bien la señal relanzó la programación por completo a comienzos de marzo, el histórico programa conducido por Beto Casella fue uno de los pocos ciclos del canal que no sufrió ningún cambio. Es que el programa de archivos suele competirle de igual a igual a las emisiones de Telefe y El Trece. En una noche histórica, Beto Casella le dio la mejor noticia a las autoridades de El Nueve con un increíble pico de rating.

«#Rating @BenditaOk 5 puntos clavados. Cómo rinde el puterío loco! #BetooooCasella!», precisó pasadas las 21 Lío Pecoraro en Twitter, relatando que «Bendita» cosechó un increíble pico de rating en ese horario. De esta forma, el programa comandado por Beto Casella sigue derribando marcas en la pantalla de El Nueve. El conductor, quien volvió al piso recientemente, cuenta con un staff de súper lujo que le hace frente al resto de los canales de aire.

Pese a la buena noticia, Beto Casella se encuentra lidiando una fuerte batalla legal con Yanina Latorre. Recientemente, ambos tuvieron una mediación y se volvieron a sacar chispas en la tv. «Desde la mediación yo respeté el silencio. Dije ‘vamos a dejarlo, si no me nombra más’. Pero fue horrible, fueron 3 horas y me puse a llorar de nuevo. En ese momento, él me apretó para que yo firmara confidencialidad», expresó en primera instancia la mediática.

A lo que Casella le retrucó: «Fue por Zoom, acá cerquita, en la oficina de mi abogado. Le dije a Elba (Marcovecchio, la letrada de Latorre) lo siguiente: ‘La verdad, como soy caballero, si una mujer me pide que no la nombre más, no la nombro más. No necesita mandarme carta documento. Ahora, si me viene con carta documento, por el lado judicial, te sigo hasta la Corte de La Haya y te lo gano, te lo recontra gano’», expresó el conductor de El Nueve, furioso con la actitud de Yanina.

«Yo le dije que no le iba a dar el gusto a su clienta (por Latorre) de que mañana diga ‘viste cómo no hablaste más por nuestra carta documento’. Por eso les dije que si a mí me hacían un textito de cinco líneas que dijera ‘Casella no habla más porque es caballero y por su decisión personal’ listo, quedábamos en paz. Y la doctora lo entendió, piola, porque es pragmática y dijo ‘listo, hagamos eso’», agregó Casella, desmintiendo la versión de Yanina Latorre.