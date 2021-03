La rivalidad entre los 2 noticiarios mucho más conocidos del país está al rojo. Es que «Telefe novedades» como «Telenoche» hicieron una profunda renovación para competir de la mejor forma en la pelea por el rating en este 2021. Más allá de que el software informativo de El Trece cambió las caras perceptibles del noticiero, la dupla conformada por Cristina Pérez y Rodolfo Barili prosigue dando que charlar en el canal de las pelotitas. En una noche muy particular, ámbas figuras le brindaron la mejor novedad a Telefe.

Según notificó la cuenta experta en espectáculos «Moskita Fallecida», «Telefe Novedades» logró un pico de 8.1 puntos de rating cerca de las 20.30 en la pantalla de Telefe. «Telenoche», por su lado, cosechó solamente un pico de 6.2 entidades en ese horario. Considerablemente más lejos han quedado «Polémica en el Bar» y «Telenueve» con 2.7 y 2.5 puntos, respectivamente. Así mismo, la histórica dupla del canal de las pelotitas volvió a sacar chapa y le dio la peor novedad a El Trece.

Últimamente, Cristina Pérez aprovechó su programa radial en Radio Mitre para criticar con dureza al presidente Alberto Fernández. «Algo mucho más impresionantes es de qué forma el presidente ha afinado su talento para contradecirse, en una paradoja grave y lacerante. En este alegato, el presidente aseguró que desea ser el presidente de la Argentina unida. Pero si se presta atención a eso que fue el alegato, se ve que le modificaron el papel o le añadieron una línea que no pertenecía al artículo”, expresó la conductora.

«El presidente de la Nación no dio ninguna precisión sobre, por poner un ejemplo, cuántos argentinos van a estar inoculados a final de año. No brindó números ni precisiones sobre el plan de vacunación. Mucho más bien, ofreció una suerte de justificación, diciendo que 10 países acaparan el 90% de las vacunas que ya están. El único tema que podía probar la mínima eficacia frente la verdad que vivimos lo deslizó: no hay números ni hay plan», añadió la reconocida periodista.

Barili, por su lado, visitó a lo largo de las últimas horas Net Tv y abrió su corazón sobre la relación con su novia Lara Pino en el software «Vino para vos». « no sabía que podía querer de la forma donde amo a Lara. Y como siempre y en todo momento digo, una sección es mía y otra es la que crea . Pero hallarte a los 40 y pico, en mi caso, pues es considerablemente más joven que , con alguien de esta manera te lo cambia todo. lo llamo ‘el cariño de la adultez’”, expresó el popular presentador de Telefe.