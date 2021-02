A mitad de semana, El Trece se la jugó con el relanzamiento de «Telenoche», el histórico noticiero de la señal. Después de un arranque agradable, el software informativo conducido por Diego Leuco y Luciana Geuna dio el enorme batacazo el día de hoy al vencer a «Telefe Novedades». Es que la flamante novedosa dupla de «Telenoche» le dio la peor novedad a Telefe y doblegó con determinada tranquilidad al noticiero conducido por Cristina Pérez y Rodolfo Barili. Un logro.

Según la cuenta experta en espectáculos Moskita fallecida, «Telenoche» cosechó un pico de 6.7 puntos en la pantalla de El Trece pasadas las 20. «Telefe novedades», por su lado, consiguió un pico de 6 entidades. Así, Luciana Geuna y Diego Leuco lograron vencer a Cristina Pérez y Rodolfo Barili, quiénes volvieron últimamente al canal de las pelotitas después de estar un mes de vacaciones. Sin lugar a dudas, el enorme relanzamiento de «Telenoche» dio que charlar en la audiencia.

De forma casual, el enorme debut del nuevo «Telenoche» contó con la participación de Jorge Lanata, quien fue muy picante con sus estos. « jamás vi en mi carrera un gabinete tan inútil como este. Son ineficientes, son inútiles, inútiles. Lleva razón en eso Cristina. Cristina es capaz, alén de que sea corrupta y de que debería estar presa, pero esta ‘riña o no riña’, ‘sumisión o no sumisión’, entre Alberto y Cristina no asistencia. Por el hecho de que si encima que las clases son inútiles, los que están arriba se pelean entre », empezó diciendo el periodista, impresionando a todos con sus expresiones.

Entonces, el conductor logró foco en la pandemia. «Hace un año dije ‘diferenciemos la pandemia de la cuarentena’. La ficha le cayó en este momento a la multitud. El día de hoy media parta de los inconvenientes que disponemos tienen relación con la cuarentena. Es la forma donde el Gobierno administró la pandemia y en este momento le gente comenzó a conocer los fallos de la cuarentena. ¿Saben cuándo comenzó Chile a trabajar en el tema de las vacunas? En el mes de agosto del año pasado», manifestó.

«Capaz por esa razón Chile vacuna 130.000 personas al día y no disponemos iniciativa de cuántos vamos a vacunar. En Chile los pactos los hicieron las universidades y aquí las fundaciones de los infectólogos del Gobierno. Perdimos seis meses o mucho más con el tema de las vacunas y el resultado es que el día de hoy no alcanzan. ¿Ginés, para qué exactamente hablás? ¿Para qué exactamente decir que van a estar en el mes de agosto?”, añadió Lanata, lanzando numerosos dardos para todos los lugares.