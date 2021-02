«El Enorme Premio de la cocina» sigue continuando a buen ritmo en la pantalla de El Trece. A través de Carina Zampini, el software culinario ahora va por su undécima temporada ininterrumpida en la pantalla de la señal. Más allá de que la presente temporada empezó con geniales números en el momento de competir por el rating, entonces el reality salió pinchando. En una tarde para el olvido, el software de Zampini fue de nuevo humillado por Telefe.

Según la cuenta experta en espectáculos Moskita Fallecida, «Floricienta» cosechó esta tarde un pico de 5.6 puntos de rating cerca de las 19 en la pantalla de Telefe. «El Enorme Premio de la cocina», por su lado, alcanzó solamente un pico de 4.9 entidades en ese horario. Considerablemente más lejos han quedado «América novedades» y «Todas y cada una de las tardes» con 1.3 puntos, respectivamente. De esta manera, el software de Carina Zampini tuvo una tarde negra a manos de la rivalidad en Telefe.

Podemos destacar que la undécima temporada empezó con una peculiaridad: con la salida de Juan Marconi. «Es un día demasiado particular para todos pues es el último día de Juan en El enorme premio de la cocina. por el momento no estará en la próxima temporada, desde mañana. Tiene mucha energía, fuerza y ganas de conocer novedades. En su planeta hay nuevos horizontes. A todos nos moviliza entender que es un día de despedida. Somos un equipo colosal de gente y Juan es amado por todos. Es un enorme tipo, un enorme compañero», expresó Zampini hace unos días, despidiendo a su histórico compañero.

A eso que Marconi añadió: «Siempre y en todo momento trato de ser útil y no esencial, me da la sensación de que es algo que logré en el software, día a día. Me llevo las relaciones. Aquí hay gente haciendo un trabajo que conozco desde los cinco años. Me llevo amigos nuevos enserio. El enorme premio de la cocina es una experiencia bella, estoy contento por el hecho de que pasó y no estoy triste pues se acabó. El agradecimiento a todos y cada uno de los del canal», precisó, despidiéndose de la rivalidad de cocina que lo lanzó a la popularidad.

«Vos, Cari, sos un individuo bella, profesional, aprendí bastante de de qué manera hay que ser cabeza de conjunto. En estos un par de años, en los instantes dífíciles que pasamos, estuviste. Y eso me importa considerablemente más que un punto de rating. No fueron un par de años tan simples para mí. Tuve la patología de un hermano y aquí me bancaron, tuve una separación de un enorme amor que me dolió bastante y aquí me bancaron, tuve covid y aquí me bancaron. Todos y cada uno de los que están aquí tienen la posibilidad de contar conmigo para lo que sea», continuó Marconi, feliz.