«El Gran Premio de la cocina» es uno de los históricos programas de El Trece. Luego de un arranque demoledor de la undécima temporada del programa conducido por Carina Zampini, el certamen gastronómico se fue pinchando en el rating con el correr de los programas. Mientras que la competencia está llegando casi a su fin, el reality tiene que lidiar a diario con las exitosas ficciones de Telefe. En una tarde para el olvido, el canal de las pelotitas le dio la peor noticia al programa de Zampini.

Según informó la cuenta especializada en espectáculos «Moskita Muerta», «Floricienta» logró un pico de 7.1 puntos de rating cerca de las 18.30 en la pantalla de Telefe. «El Gran Premio de la Cocina», por su parte, cosechó apenas un pico de 5.2 unidades en ese horario. Mucho más lejos quedaron «Todas las tardes» y «América noticias» con 2 y 1.3 puntos, respectivamente. De esta forma, el programa de Carina Zampini volvió a dejar una mala imagen en los números fríos y fue superado por la ficción de Telefe.

Cabe destacar que Cristian fue el último cocinero amateur en abandonar el reality gastronómico el viernes pasado. «Laura, volviste como reemplazante, y la verdad que en estas semanas que estuviste haciendo la suplencia te ganaste un lugar, has hecho muy buenas entregas, has hecho gran pastelería, y creo que hoy con Cris trabajaron fuertemente para no irse. Eso me gustó mucho”, comenzó diciendo el jurado Christian Petersen, hablándole a los dos candidatos que podían irse.

«Cris, sos un resiliente, ya tenés varias eliminaciones en tu espalda, y creo que te la seguís bancando, dando pelea y quizás, si hubieran hecho un poquito mejor la pasta, y un poquito mejor la tortilla, hoy hubiera sido otro cuento. Pero están acá y uno de ustedes dos se tiene que ir. Y para mí, Cristian, vos hoy fuiste un poquito más vocero que cocinero. Por eso, el próximo eliminado eres tú», agregó el jurado, anunciando que Cristian debía abandonar la competencia.

Tras conocer la decisión del jurado, Cristian rompió el silencio: «Es un juego y ya sabía que me iba a tocar, además no vengo cocinando bien y es lógico que pase. Y me gusta que Laura haya ganado. Lo más lindo que me llevo de acá son los amigos, buena gente todos, del rojo y del verde. Todos los que están afuera, en cámara, también son unos fenómenos. Y la posibilidad que me dieron para estar acá es muy grande», manifestó el joven cocinero amateur, despidiéndose.