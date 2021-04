Claramente uno de los cantantes más históricos de la música latina es Julio Iglesias. Es por ello que hasta el día de hoy sus canciones se mantienen vigente entre las personas de todas partes del mundo hablo hispano. Además su nombre es tan importante que cada vez que se pronuncia es tendencia en todos los portales de noticias del mundo del espectáculo.

Durante muchos años se ha hablado que Julio Iglesias no he tenido una buena relación con sus hijos. Puntualmente con el cantante Enrique Iglesias muchas veces se ha dicho que es sobre todo distante y fría. Justamente en el marco de estos rumores, que se hicieron muy fuertes en la década del ’00, Enrique le dedicó un tema musical a su padre donde detalló cómo se llevaban.

La canción a la cual hacemos referencia es “Quizás” que pertenece al disco que lleva su mismo nombre y que fue lanzado en septiembre del 2002. En la misma el propio cantante afirma que posee una relación distante debido a sus compromisos laborales pero que el amor está más fuerte que nunca.

Por su parte, en varias partes del mencionado tema musical se puede ver esto que afirmamos en el párrafo anterior. Un claro ejemplo de ello es el siguiente: “Hola viejo, dime cómo estás. Los años pasan, no hemos vuelto a hablar. Y no quiero que te pienses. Que me he olvidado de ti…” Como así también en su estribillo que dice: “Quizás la vida nos separe cada día más. Quizás la vida nos aleje de la realidad. Quizás tú buscas un desierto y yo busco un mar. Quizás que gracias a la vida hoy te quiero más…”

Lo cierto es que debido a la atareada agenda musical que llevan ambos cantantes españoles se fueron alejando mutuamente pero el amor de un padre hacia un hijo no se discute. Es por ello que siempre que puede Julio Iglesias se toma unos minutos para dedicarle elogios a todos sus hijos e hijas.