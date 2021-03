Flor Peña volvió a reivindicar su derecho de gozar de su cuerpo en las comunidades con una valiente fotografía y un nuevo mensaje de empoderamiento. La conductora del programa de la señal Telefe “Flor de Equipo” acostumbra enseñar con frecuencia datos de su historia diaria, sus looks seleccionados para el citado programa, las ofertas de su marca de ropa y ciertos contenidos de prominente voltaje que rozan la censura.

“Mi cuerpo es mi territorio, mi independencia y mi compromiso” fue el mensaje que eligió Florencia para acompañar su valiente pic. En exactamente la misma se la puede ver desplegando su hermosura sobre un fondo gris, con su pelo suelto, un especial make up y dejando a la visión sus tatuajes.

Esta publicación de Instagram superó con sencillez la barrera de los 278 mil en menos de un día. Sin lugar a dudas Peña se encuentra dentro de las artistas mucho más populares en internet de la camarita. “Las viejas envidiosas tirando mierda en 3,2,1…”, “Si no te harias fotoshop te creo!!!” y “Ahora está grande señora para estos papelones 🤦🏼‍♂️” fueron varios de los comentarios mucho más relevantes que recibió Peña en su posteo.

La ex- mujer de Mariano Otero tuvo una picante charla con Barby Silenzi a lo largo de su programa del jueves. La convidada y la conductora charlaron sin tapujos entonces que la modelo reconociese que fantaseaban adjuntado con su pareja con la intérprete de “Moni Argento” y que los dos la eligieron como su tolerado.

Flor Peña, tuvo una picante charla con Barby Silenzi a lo largo de su programa del jueves. La convidada y la conductora charlaron sin tapujos entonces que la modelo reconociese que fantaseaban adjuntado con su pareja con la intérprete de “Moni Argento” y que los dos la eligieron como su tolerado. “Al Polaco lo dejo realizar todo con vos” inició Silenzi. A eso que Flor preguntó si esta iniciativa fue consensuada por los dos. “La cosa es de esta forma. me ha dicho ‘no sabés lo que es Flor’ en el momento en que te vio en lo personal. Y le respondí ‘sí, la vi, ‘es una bomba y me chifla. ¿ves? Con sí me agrada, con te dejo y nos dejo realizar todo” añadió Barby.