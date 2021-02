“Ensobrados”: tras el escándalo de Ginés González, apuntaron contra Jorge Rial y Dady Brieva. El periodista y el artista son 2 individuos que acostumbran a manifestarse en pos del Gobierno de Alberto Fernández. Ayer, por caso, se expresaron sobre el escándalo nacional que protagonizó el en este momento exministro desde una vacunación VIP contra el coronavirus.

Tanto Brieva como Rial son 2 personas a las que acostumbran a criticar los contrarios. Desde afirmaciones suyas, cierto ámbito de la sociedad los rechaza regularmente. Y este viernes, una vez que explotó la bomba, Jorge se refirió al tema en Twitter. Mientras, Dady logró lo propio en su programa radial. De este modo, las críticas estuvieron a la orden del día.

Rial, redactó y fue lapidario con el períodico Clarín y La Nación. “Ayer, Clarin Y La Nacion, tenía la lista de 10 personalidades VIP que se habían vacunado. Desde el gobierno la pararon. No contaban con la incontinencia del operador Vertbisky. El fuego amigo se transporta puesto a un enorme tipo”, aseguró el periodista de todo el mundo del espectáculo.

Por su parte, Dady ha dicho: “A se les pudrieron las vacunas, te hurtaron terrenos aquí, los subastaron, las áreas de trabajo anticorrupción de Félix Cruz los está siguiendo. Se fatigaron de llevar a cabo cagadas y , esto, nos costó un ministro. De qué forma no había forma de jugarlo de alguna forma que la mirada y la presión de no nos presionen tanto”.

Y añadió: “Y la mirada nuestra asimismo. A conocer si me comprenden. No estoy sacando culpa ni nada. Ni me estoy enrollando, ni nada que se le parezca. Únicamente digo, viste, qué lástima que se mida con solo una vara lo nuestro, ¿no? Que a lo nuestro nos cueste tanto”. Así, un cibernauta se expidió en oposición a los dos.

“NO SE GASTEN EN RESPONDERLE A ESTE DISCAPACITADO MENTAL Y GENITAL !!!! IGNOREN A @rialjorge ES IGUAL A DADY BRIEVA EN SO BRA DOS !!! DEJENLOS SOLOS”, lanzó furioso. Este no es un mensaje apartado ni muchísimo menos. Son ya numerosos los que le dedican esta clase de comentarios a los 2. Son individuos que tiene muchas personas en contra suya.