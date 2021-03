Marcelo Tinelli el conductor estrella de Canal Trece tiene a todos expectantes con el comienzo de «ShowMatch La Academia«. Como sabemos, se están preparando los últimos detalles para el arranque del ciclo y en este marco la pareja de Guillermina Valdés está más activo que nunca en el mundo virtual. A poco de regresar a la tv, mostró uno de sus momentos más íntimos a través de una enternecedora postal.

En dicha imagen se lo ve compartir junto a su hijo Lorenzo, fruto de su relación con Guillermina, su más grande pasión, la del fútbol. Juntos visitaron la cancha de San Lorenzo y el conductor acompañó con varias frases este momento. «En las buenas y más aún, en las malas», «Mi compañero cuervo», «“El mismo amor de generación en generación», «En las malas, mucho más», fueron algunos de sus comentarios en estas imágenes.

Y luego, mostró como su pequeño hijo jugaba a la pelota en la cancha del club de sus amores. En relación a su regreso a la pantalla chica, en las últimas horas se conoció una entrevista exclusiva con LAM donde Tinelli dio varios detalles. «En abril… estamos al aire con Showmatch, La Academia, con un montón de novedades, de lunes a jueves. Y los viernes, especiales de humor», indicó en primera medida.

«Así que nos van a tener que aguantar, no nos tuvieron todo un año en pantalla, lo tuvimos al señor, que la rompió», agregó en relación al trabajo de De Brito con la conducción del «Cantando 2020». «Pero este año nos aguantan a nosotros. Tienen todos los días de lunes a viernes, a las diez y media, desde abril. En la pantalla de El Trece. ¡Vamos!», manifestó luego.

Hace pocos días, su actual pareja y madre de su hijo menor fue entrevistada por Jey Mammon y reveló la manera en que se conoció con Marcelo. En este marco, la empresaria desmintió la versión que indicaba que Tinelli era amigo de su expareja y explicó la forma en que esos dichos afectaron a su familia. «Fue todo muy raro para mí, a nivel de tener que apagar el televisor para que a mis hijos no les afecte. Fue difícil para todos. Hubo una cosa de irrealidad, de mucha gente hablando. Yo soy como muy justiciera, cuando algo me parece injusto Marcelo me dice ‘no salgas a contestar porque sino los temas crecen’», comentó Guillermina.