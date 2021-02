En el último mercado de pases de River se charló bastante sobre la oportunidad de que ciertas figuras del plantel se vayan en condición de libres. No obstante, la dirigencia logró festejar nuevos pactos con Gonzalo Montiel y Nicolás De La Cruz. Solo resta afinar datos a fin de que Santurrones Borré sea el próximo. La intención de la comisión directiva de D’Onofrio es ponerle un fin a una vieja problemática. La que tiene numerosos nombres en su haber. ¿Cuáles son? Ahora repasaremos todos y cada uno de los players que se marcharon con el pase en su poder.

Hay que rememorar que la presente dirigencia aceptó su rincón a fines del mes de diciembre del 2013. Y en el año 2014 logramos hallar los próximos expertos que no renovaron sus contratos: David Trezeguet, Leandro Chichizola, Jonathan Bottinelli, Gonzalo Marinelli, Gustavo Bou, Cristian Ledesma y Juan Carlos Menseguez. Entonces, en el calendario 2015 se registró la partida de 9 futbolistas: Omar Ferreyra, González Pirez, Facundo Affranchino, Luciano Abecasis, Ariel Rojas, Fernando Cavenaghi, Bruno Urribarri, Lucas Boyé y Carlos Sánchez.

Al paso que en la temporada 2016, la cantidad redujo un tanto pero se marcharon expertos de enorme peso. ¿Quiénes se fueron? Leonel Vangioni, Marcelo Barovero, Luis González, Leonardo Pisculichi, Julio Chiarini y Ezequiel Cirigliano. Por otra parte, lo expuesto apunta que a River le costaba poder cerrar ciertos pactos o sacar dinero por esos players que no eran empleados por Marcelo Gallardo. Sin embargo, en el año 2017 se genera un quiebre y el registro de expertos con el pase en su poder redujo de forma muy significante.

¿Cuántos partieron? Nicolás Domingo y también Iván Alonso. En la medida en que en el 2018, año en el que se ganó la Copa Libertadores frente Boca, unicamente se fue libre un futbolista: Nicolás Bertolo. Ahora en el 2019, se dio la partida de Camilo Mayada y Jonatan Maidana. Al volante uruguayo se le deseó actualizar, y no se logró. En cambio, al defensor se lo dejó ir en forma de premio por su extendida trayectoria en el club. Por otra parte, en el 2020, en la mitad de la pandemia, se generaron las salidas de Kevin Sibille, Marcelo Larrondo y también Ignacio Scocco. Esté último había sobre aviso en su llegada que iba a cumplir su contrato y después retornaría a Newell ‘s.

Y en el vigente año, se brindaron las rescisiones de contrato de Iván Rossi, Morán Correa y Marcel Picazzo. ¿Se sumarán otros nombres? Beatos Borré por el momento no renovó con River, y se ve que las diferencias económicas en su sueldo son gigantes. Y eso podría producir que se quede libre, si bien el delantero desea dejarle algo al club. Por otra parte, si Jorge Moreira en los próximos días no recibe una oferta desde la MLS o desde Brasil, se considera dejarlo libre en el mes de junio. A razón de que Marcelo Gallardo le informó que no lo va a tener mucho más en cuenta.