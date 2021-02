El día de hoy en «Los Ángeles de la Mañana» de nuevo Ángel de Brito y su equipo de panelistas se metieron de lleno a investigar todo cuanto se relaciona con la causa Diego Maradona. Mientras que charlaban de sus días en la clínica tras ser operado de un hematoma subdural, Andrea Taboada descubrió una gravísima información sobre la adicción de Diego puesto que como se conoce en un primer instante se había dicho que en vez de ser llevado a su casa, El Diez iba a pasar a una clínica de adicciones.

«Hay un episodio que me lo cuentan…deseo ser realmente frágil, primero por el hecho de que hay una familia que está de desafío, Diego Maradona ha muerto, desgraciadamente…entonces deseo ser cuidadosísima y frágil con lo que contaré. Pues la verdad es que aparte de que están de desafío, hay una investigación. Lo que me contaron es que el tema de las adicciones era realmente fuerte», empezó diciendo la panelista.

«Primordialmente al alcohol y asimismo a pastillas que serían para bajar un tanto. Y tomaba bastante. El tema de la adicción al alcohol era un tema que todos y cada uno de los médicos y la familia sabían. Y deseaban externarlo precisamente a fin de que fuera internado en un espacio donde hubiesen expertos en adicciones. Hasta aun en un instante había pedido un enjuague para la boca, que ciertos tienen alcohol y otros no», siguió diciendo la periodista.

« saben a eso que me refiero, uno que es realmente fuerte que tiene alcohol y otro que no. Lo que llamó bastante la atención a los médicos era que solicitara precisamente el que tenía alcohol», manifestó Taboada. «Pero ¿Se lo tomaba o que? No comprendo», señaló el conductor del período de Canal Trece que no acababa de entender totalmente la iniciativa de su compañera.

«Sí, lo tomaba o lo olía», añadió Andrea. «Claro, ahora cualquier cosa que tenía alchol le venía bien a para proseguir», expresó Pía Shaw para contribuir a Taboada a cerrar su relato. «Claro y se encontraba en la clínica entonces lo que deseaban era cuidarlo por supuesto a que no tuviese ingreso al alcohol», ha dicho la panelista. Como entendemos, en mucho más de una ocasión el popular ambiente del astro del fútbol fue cuestionado y señalado como culpable de las adicciones de Diego puesto que serían los responsables de suministrarle sus pedidos.