Ernesto Tenembaum logró un riguroso análisis en su editorial sobre la administración de Martín Guzmán y elogió la «calma» que tiene el ministro de Economía. No obstante, el periodista advirtió que la inflación y el peligro país son los temas urgentes que debe solucionar el funcionario por el hecho de que si no lo realiza Argentina «va a un default en un par de años o menos».

«Se aproxima un aniversario, el primer aniversario que en el momento en que arrancó esto uno afirmaba cuánto dura, un mes, un par de meses, y se aproxima el primer aniversario y afirmáis si te parás en este momento viendo el futuro ¿nos encontramos mejor que hace un año? Hablo del aniversario del 20 de marzo que Alberto era un líder del país. Un país encolumnado tras », empezó con su editorial el periodista.

Por otro lado, Tenembaum examinó la administración del ministro de Economía: «Guzmán es un tipo bien interesante, vos lo ves en la calle y no das 2 mangos, vos lo ves joven, relajado, no le cambia el tono jamás y es bien interesante pues veía las cuestiones de Pagni y no tenía por donde entrarle, todas y cada una de las respuestas de Guzmán tienen relación con una economía que es muy sosiega, muy sosegada».

«El tipo tiene un plan, o un sendero, primero pactar con acreedores privados, que se apruebe un presupuesto y que se respete. Vos charlas con Guzmán y afirma ahora está arreglado, relajado. El próximo paso es acuerdo con el FMI y el próximo bajar el peligro país a fin de que Argentina logre refinanciar la deuda. Pagni le preguntaba con la inflación que harás, y afirmaba voy a pisar el dólar voy a atrasar un tanto el dólar. Es dependiente de varias cosas si le va bien o no», continuó.

«Tiene una visión muy dogmática, más que nada, el incremento de tarifas y todo. Y asimismo tiene una visión bien interesante sobre la coalición y Pagni pregunta ‘¿no te fatiga un tanto ir, venir seducir a uno u otro?’ Y ha dicho, ‘sí me fatiga, pero hacemos esto todos juntos’. De pronto hay una lenta, ondulada, pero salida por fin al cabo, del primero inconveniente que tiene la Argentina que es la inestabilidad», explicó Tenembaum.

No obstante, el periodista logró una fuerte observación: «Algo atrayente es que no te expone un ámbito de refundación, no, es un ámbito paulatino de ir ganando seguridad y seguridad. En este momento con una economía con un 50% de pobres, habrá gente muy deseosa. El apunte alarmante de la economía en este momento es la inflación y el peligro país y si eso no baja, Argentina va a un nuevo default en un par de años o menos».