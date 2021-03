La semana anterior, el conductor Ernesto Tenembaum deslizó en su programa de radio un comentario polémico sobre la paternidad que había comunicado antes el doctor Alberto Cormillot, a sus 82 años. “Semeja que está por tener una huerfanita”, había dicho el periodista. La disputa no se realizó aguardar y este lunes el periodista salió a soliciar perdón.

Tengamos en cuenta que la poco afortunada expresión sucedió en el momento en que Tenembaum dialogó al aire con su columnista Tamara Pettinato. Este lunes, con un dejo de cooperación arrancó diciendo: “No me agradaría que te reprimas”. A eso que el conductor respondió: “No, de en este momento en mucho más me refreno, por el hecho de que me sacan de contexto algo de lo que digo, se arma un desnude salvaje y debo llamar y soliciar excusas. Conque de en este momento en mucho más, me refreno”.

Por su parte, Tamara añadió: “Le mandamos un beso a Cormillot, que lo amamos y que no deseamos decir nada sobre su persona, pero bueno, lo afirmamos”.

Acto seguido, Tenembaum explicó: “ le solicité excusas. La vez pasada hicimos un chiste sobre la notica que iba a ser papá a los ochenta y pico, y lo levantaron ciertos portales, y eso rebotó bastante. En el momento en que leí lo que levantaron dije: ‘Uh, eso puede dolerle a alguien. Lo llamé (a Cormillot), le solicité excusas, le dije que no tenemos ganas realizar doler a absolutamente nadie, que era una sección de humor, que en ocasiones se nos va un poquito la cosa”.

Sobre la contestación que dio Cormillot, Tenembaum expresó: “No me ha dicho nada. Me agradeció, estuvo divino. Y enserio pienso que son resoluciones personales y también íntimas. Esperemos que la pequeña sea feliz y que asimismo, y chau”.